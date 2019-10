Výprask 7:1 se začal rodit na začátku druhé třetiny po slepených gólech Kofroně a Marcinka, které dělilo pouhých 11 vteřin. Kladno prožívá těžké momenty, prohrálo už pátý zápas v řadě.

Fanoušci přitom přišli do hlediště ČEZ stadionu natěšení. Rytíři si pro ně poprvé v sezoně oblékli speciální zlatou sadu dresů, kterou chtěli vyzdobit halloweenský zápas. Plán dobrý, ale zlato je těžký kov a Rytíře tížilo.

Ne v první třetině, kde byli domácí nečekaně lepším mužstvem, Třinec přestříleli 17:8, jenže brankář Kváča chytal bezchybně a naopak hosté ukázali, jak šance proměňovat. V přesilovce stačilo Vránovi na buly a Hrňovi pálícímu z kruhů ani ne tři vteřina na první gól.

Rozhodlo až druhé dějství, v němž domácí totálně vypadli z role. Asi rozhodující chybu udělal přitom zkušený Barinka, jeho hrubku potrestal Kofroň a za jedenáct vteřin se před Godlou objevil volný Marcinko – 0:3.

Kladno už v sezoně ukázalo, že ani takový stav není neřešitelný, ale tentokrát mu Třinec nedal naději na snění. Naopak přidával další góly a byly parádní, třeba bomba Rotha a hlavně kombinace Stránského a M. Kovařčíka až do kuchyně.

Třinec neubral na tempu ani v posledním dějství, kde už střílel góly za záda náhradníka Cikánka, který se dostal do klece poprvé od zápasu s Vítkovicemi ve čtvrtém kole. Čestný gól dali i domácí Antonínem Melkou, poprvé v sezoně však nedali minimálně dvě branky.

„Měřítko jsme snesli jen v první třetině. Tam jsme byli lepší a měli víc šancí. Jenže je neproměňujeme. Třinec byl ve vedení 1:0, my na začátku druhé třetiny přežili oslabení a pak jsme za půl minuty udělali dvě obrovské chyby. Nechat Třinec s jeho hráči vést 3:0, to je sebevražda. I když jsme se snažili, tak Třinec už si na to zkušeně počkal a trestal nás,“ hodnotil porážku kladenský trenér David Čermák.

To třinecký Václav Varaďa mohl být spokojen. „Chtěl bych klukům poděkovat. Výjezd na dva zápasy ve dvou dnech pro nás byl z poloviny úspěšný. Po těžkém včerejším zápase, který nám moc nevyšel, jsme začali malinko nervózně a poprvé jsme vystřelili asi až v páté minutě první třetiny. Dali jsme z toho branku a ta nám pomohla. Ukázali jsme produktivitu a šli si za výhrou. Velmi si cením týmového výkonu od všech hráčů, vyzdvihnout musím Petra Kváču, který byl velmi dobrý,“ cenil si tří bodů Varaďa.

Rytíři Kladno – Oceláři Třinec 1:7 (0:1, 0:4, 1:2)

Branky a nahrávky: 44. Melka (Hajný, Austin) – 9. Hrňa (P. Vrána), 22. Kofroň (Hrehorčák), 22. Marcinko (Dravecký, D. Musil), 30. Roth (Gernát, P. Vrána), 38. M. Stránský (M. Kovařčík), 41. M. Stránský (Marcinko, P. Vrána), 46. Chmielewski. Rozhodčí: Hejduk, Úlehla – Frodl, Komárek. Vyloučení: 5:5. Využití: 0:3. Oslabení: 0:1. Diváci: 4 623.

Třinec: Kváča – Gernát, Roth, M. Doudera, Kundrátek, Galvinš, D. Musil, Krajíček – M. Kovařčík, P. Vrána, M. Stránský – Dravecký, Marcinko, Hrňa – Hrehorčák, Hladonik, Kofroň – Chmielewski, Polanský, O. Kovařčík. Trenér: Varaďa.