V jejich řadách se ještě neobjevila nová akvizice, Roman Szturc, ale utkání byl přítomen jako divák. „Roman je kvalitní extraligový útočník, který má určité přednosti, o nichž si myslíme, že nám v naší situaci hodně pomůžou. Věřím, že do týmu zapadne a posune nás dál. Je to poctivý hráč s dobrým zakončením. Teď hrál dlouho Chance ligu, tak uvidíme, jak na tom bude. Potrénuje a brzy zasáhne do zápasů,“ věří trenér Třince Václav Varaďa.

Ten po pátečním nezdaru v „tygří kleci“ zamíchal se sestavou a jeho rošády v útočných řadách se ukázaly velmi účinné! Pohromadě zůstala jen třetí lajna, zbytek doznal změn.

Zazářil nový člen první formace, Michal Kovařčík, autor důležitých prvních dvou gólů. S dalšími přispěchali Stránský a obrozený střelec Martynek. O výhře Třince se rozhodlo až v závěrečné power play Plzně, která dlouho kousala. „To sice ano, ale jinak nám chyběl pohyb a Třinec si dnes došel pro tři body zcela zaslouženě. Víc nemám, co bych k tomu řekl,“ poznamenal po utkání Jiří Hanzlík, asistent trenéra Plzně Ladislava Čiháka.

To Václav Varaďa byl sdílnější. „Kluky musím dnes pochválit, protože dřeli a bylo na nich vidět, jak moc touží po výhře a po tom, odčinit ty poslední nemastné neslané výkony, kdy jsme párkrát prohráli. Víme, že soupeři nám body zadarmo dávat nebudou, dnešní výkon by nás mohl zase dostat do herní pohody. Věřím, že se takto budeme prezentovat i nadále,“ je třinecký kouč optimista.

Útočník Ocelářů Michal Kovařčík dal první gól šťastně. Gólman Frodl do něj puk vyrazil. „Jel jsem narovnaný a trefilo mě to šťastně do nohy. Brankář už nestihl zareagovat. Jsem rád, že jsem se ve formaci s Vránou a Stránským prosadil, posledně mi to s nimi moc nešlo,“ dodal.

Oceláři Třinec – Škoda Plzeň 5:2 (1:1, 1:0, 3:1)

Branky a nahrávky: 6. M. Kovařčík, 24. M. Kovařčík (M. Stránský, Gernát), 45. M. Stránský (P. Vrána, Krajíček), 54. Martynek (Adamský, D. Musil), 59. Dravecký (Adamský, D. Musil) – 3. Kantner (Budík), 56. Mertl (Gulaš, Budík). Rozhodčí: Kika, Piragic – Tošenovjan, Nothegger. Vyloučení: 4:5. Využití: 2:1. Diváci: 4532.

Třinec: Kváča – Kundrátek, Gernát, Krajíček, M. Doudera, D. Musil, Galviņš – M. Stránský, P. Vrána, M. Kovařčík – Dravecký, Marcinko, Hrehorčák – O. Kovařčík, Polanský, Hrňa – Martynek, Š. Novotný, Adamský – Chmielewski. Trenér: Varaďa.