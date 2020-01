Tentokrát ale jeho tým výhru neslavil. Po dlouhých nájezdech a neustálém střídání třineckých brankářů Štěpánka s Kváčou si stejně druhý bod navíc odvezla domů Olomouc.

Wolski potěšil fanoušky gólem a dvěma proměněnými nájezdy. Při tom prvním jej podrazil olomoucký gólman Lukáš a Wolski si tak nájezd zopakoval. Byl úspěšný.

Při druhém nájezdu zkusil takzvanou Forsbergovu kličku, tedy puk zasunul jednou rukou na vzdálenější stranu gólmana. Diváci šíleli.

Svůj třetí nájezd už ale nedal, zatímco veterán Irgl ano a Kohouti se tak vraceli na Hanou zvesela.

Jejich kouč Zdeněk Moták viděl zápas takto: „Bylo to vyrovnané. Kromě první pětiminutovky v úvodní třetině jsme byli aktivní, dobře jsme bruslili. Domácí jsme přestříleli, takže si myslím, že si v konečném důsledku dva body zasloužíme.“

Asistent třineckého kouče Varadi Marek Zadina uznal, že Olomouc Oceláře přestřílela. „Protože jsme si s pukem hráli a situace jsme přehrávali. Místo, abychom zakončovali a tlačili se víc do brány, tak jsme pořád někoho hledali přihrávkou a chtěli udělat krásnou akci. A protože Olomouc výborně brání, měli to kluci těžké,“ uznal.

Vysvětlil i střídání gólmanů, kteří se v nájezdech čtyřikrát prostřídali. Začal Štěpánek, pak šel do brány Kváča. Potřetí sérii jej střídal znovu Štěpánek, jehož v osmé sérii nahradil opět Kváča. A na závěr šel do brány zase Štěpánek. „Je to podle pocitu trenéra. Kuba Štěpánek je vítkovický kluk a v Olomouci je taky pár kluků z Vítkovic. Na to jsme sázeli,“ objasňoval Zadina nezvyklé „točení“ gólmanů.

Exvítkovický Zbyněk Irgl si z toho ale nic nedělal a rozhodl. „Je mi jedno, kdo tam je. Já se vždy soustředím sám na sebe. Že by mě to nějak rozhodilo, to ne. Jo koukal jsem, co se děje, ale on je stejně každý nájezd jiný, takže se dívám na to, co dělá brankář a ne na to, který tam stojí,“ usmál se Irgl po utkání.

Oceláři Třinec – HC Olomouc 2:3 sn (1:1, 1:1, 0:0 – 0:0)

Branky a nahrávky: 3. Hrňa (Gernát, Marcinko), 25. Wolski (P. Vrána, Gernát) – 11. P. Musil (Klimek, Jaroměřský), 27. Jaroměřský (Nahodil, Klimek), rozhodující nájezd Irgl. Rozhodčí: Jeřábek, Kubičík – Bryška, Gebauer. Vyloučení: 2:4. Využití: 1:0. Diváci: 5106.

Třinec: Štěpánek – M. Doudera, Kundrátek, D. Musil, Galvinš, Gernát, Roth – Wolski, P. Vrána, M. Stránský – Martynek, M. Kovařčík, O. Kovařčík – Dravecký, Marcinko, Hrňa – Adamský, Polanský, Chmielewski – Szturc. Trenér: Varaďa.

Olomouc: Lukáš – Švrček, Valenta, Ondrušek, Dujsík, Vyrůbalík, Jaroměřský – Klimek, Nahodil, P. Musil – Burian, Strapáč, Irgl – J. Káňa, J. Knotek, Olesz – Laš, Vodný, Skladaný. Trenér: Moták.