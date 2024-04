/ROZHOVOR/ Otevřel skóre čtvrtého finále play off extraligy, ve druhé třetině při přesilové hře nastřelil tyčku, on i spoluhráči byli několikrát blízko ke zlomovému druhému gólu, který nakonec zaznamenaly Pardubice. Třinecký hokejový útočník David Cienciala se nemusel moc zamýšlet nad tím, kde se lámal nedělní duel, v němž Oceláři padli 2:6. „Nedali jsme přesilovku. To je jednoduché, nic víc k tomu asi neřeknu,“ prohodil ve chvíli, kdy věděl, že se série stěhuje za stavu 2:2 na zápasy ke středeční bitvě do Pardubic. S jistotou se bude hrát i v pátek v Třinci.

Dekorování juniorských mistrů republiky z Třince. | Video: David Hekele

Šestnáct minut celkově, z toho dvě minuty pět na tři, ale gól žádný…

Jo, za mě to byly fauly, takže jsme ty šance měli, ale bohužel to tak někdy je. Někdy se přesilovka povede, jindy ne, takové zápasy jsou.

Většina přesilových her byla za stavu 1:1, vy jste v jedné z nich trefil tyčku. Mohlo se to tam zlomit ve váš prospěch?

Jo, tak tam byly dvě tyčky. Jednu měl i Miloš Roman. Ale je to 2:2, nic se neděje. Pardubice hráli trošku lépe v sobotu, my teď, ale výsledky jsou naopak. Takový je hokej.

Třinec litoval přesilovek, kouč Dynama se opřel do Antoše: Špiní Pardubice

Říkáte si, že těmi neproměněnými přesilovkami jste ten zápas ztratili? Že jste se vyhodili z tempa?

Nevím, jestli jsme se vyhodili z tempa. A ztratili? Nedali jsme gól v přesilovce, je to škoda na to, kolik jsme jich měli.

Při přesilovce pět na tři vám zkoušel pomoci i Martin Růžička, i když není fit. Brali jste to jako pomoc?

Růža hrál i pět na čtyři v první třetině. Tam si ještě věřil, ale potom vypadl z tempa a pak už je takhle naskočit do přesilovky, když nehrajete. Škoda, že jsme to nevyužili, ale jak už jsem říkal, i takové zápasy jsou. Teď nám to tam v přesilovkách docela padalo, dneska zrovna ne. Takový je hokej.

Zdroj: David Hekele

Je to někdy o tom, jak to člověk cítí ten den? Že třeba víte, že zrovna dnes to nepůjde?

Nevím. Já si myslím, že ty přesilovky nebyly sehrané úplně špatně. Příležitosti byly, puk tam byl kolikrát na brankovišti, ale prostě někdy to tak je, že vám tam nespadne nic.

Power play byla pak odraz nezdařených přesilovek, že jste jste dvakrát inkasovali do prázdné branky?

Dali dva šťastné góly bekhendem, ale to už jsme zkoušeli, když za stavu 2:4 nebylo, co ztratit. Ty góly do prázdné už nic neřešily.

Mistr na titul útočit nebude! Třinec třetí výhru nepřidal, Pardubice vyrovnaly

Trenér Pardubic Marek Zadina mluvil po utkání o metru rozhodčích, že se někam posunul během série. Vnímáte to? Mluví s vámi trenéři, jak se chovat v přerušení?

Já nevím, já se chovám furt stejně. Nechodím do gólmanů a nedělám hovadiny. Trenéři říkali, že metr mají daný od disciplinárky, že krosčeky a další věci, které dělali Pardubičtí ve druhém zápase, se budou trestat. Pro nás se nic nemění, my hrajeme furt stejně.

Série je srovnaná na 2:2, ve středu se hraje v Pardubicích a je jisté, že i v pátek v Třinci. Jak to vidíte dál?

Nevím. V pondělí máme volno, tak zregenerujeme, připravíme se na to a ve středu si to zase rozdáme v Pardubicích.