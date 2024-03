/ROZHOVOR/ Poprvé v roli trenéra obhájce titulu vstoupí v neděli Zdeněk Moták, šéf třinecké střídačky, do extraligového play off. Slezany čekají ve čtvrtfinále České Budějovice. „Kvalitní soupeř, vyrovnaný ve všech řadách, který má koncové, nebezpečné hráče, výborného gólmana, kvalitní obranu a pozoruhodný útok,“ říká zkušený kouč, který řeší, koho dá do brankoviště a kým nahradí zraněného obránce Jakuba Jeřábka.

Třinečtí hokejisté Daniel Voženílek, Andrej Nestrašil, Marek Mazanec a Ondřej Kacetl a trenér Zdeněk Moták před startem čtvrtfinálové série play off extraligy proti Českým Budějovicím. | Video: David Hekele

V dresu Motoru přijede proti vám bojovat Milan Doudera, těšíte se na něj?

Byl tady dlouho, zná tuhle organizaci, víme, co od něj čekat. On ale neví, co na něj vymyslíme. Může reagovat na určitě věci, i hra v různých mužstvech je jiná, záleží na jeho roli. Těch proměnných je hodně.

Loni jste šli z předkola, nyní jste si mohli odpočinout. Nebude chybět rozehranost?

Já jsem hlavně rád, že jsme získali 99 bodů, možná nám ten jeden bude chybět. Jsem rád, že jsme skončili třetí a samozřejmě jsme se vyhnuli předkolu, které je specifické v tom, že se tam můžete zranit. Myslím, že jsme si vydechli, dobře a kvalitně potrénovali a v neděli budeme připraveni.

VIDEO: Oceláři finišují přípravu na čtvrtfinále. Co říkají na České Budějovice?

Loni začal v předkole chytat Marek Mazanec, závěr dochytal v play off vždy skvělý Ondřej Kacetl. Už víte, kdo začne letos?

Víme, brankáři se dozvědí v pátek a Budějky i vy si lámejte hlavu. Konzultujeme to s trenérem brankářů, který na tom rozhodnutí má největší podíl. S Čavarem jsme se shodli všichni tři.

Jsou to příjemné starosti?

Je to dobré.

Naopak oslabením je absence Jakuba Jeřábka, že?

Keba chybět bude, je to první bek do naší první přesilovky, takže tam ta spolupráce možná bude trošku váznout. Já doufám, že hráč, který ho tam nahradí, ho nahradí plnohodnotně. Keboví musíme popřát, ať se uzdraví co nejdříve.

Je možné, že přijde podpořit tým?

Ještě je v nemocnici a na tu nohu se nesmí postavit.

Bezprostředně po zranění v utkání s Pardubicemi jste byl hodně otřesený. Trápilo vás dlouho, jak jeho absenci vyřešit?

Myslím, že tam máme dost kvalitních hráčů, kteří jsou schopni ho zastoupit. Proběhla i komunikace s hráči, není to o tom, že bych rozhodl a dal tam někoho, kdo se tam nebude úplně hodit. Mluvili jsme s hráči, kteří ty přesilovky hrají a domluvili jsme se.

Ocelář Jeřábek poslal vzkaz z nemocnice: Zanechte útoků, šlo o nešťastnou náhodu

Závěr základní části vám nevyšel, byly tam tři porážky, včetně s Českými Budějovicemi. Dělá vám to starosti?

Měli jsme hlavně nepříjemné prohry na Kladně a v Budějovicích, kde jsme propadli i herně. Naopak doma s Pardubicemi, kdy jsme vyhráli, jsme sehráli dobré utkání. A dobrý zápas jsme odehráli i na Kometě a to nás zvedlo a vrátil jsme se do pozic, které jsme měli předtím.

Jak jste vyplnil těch deset dní bez zápasu? Měl jste čas si odpočinout?

První dva dny. Ve středu se už hrálo předkolo, tak jsem měl puštěnou televizi, noťas a bůhví co ještě. Sledoval jsem to na všech frontách. Bylo to zajímavé, hokeje bylo dost, ale nic světoborného nevymyslíte. Jste doma, podíváte se na hokej, pak trénujete, podíváte se na hokej, trénujete a v neděli to začíná.

Nikam jste neodjel?

Nikam.

Mistr dostal šokující lekci: Jágrovi Rytíři cestou do baráže smetli Oceláře

Jaká je nálada v kabině vzhledem k tomu, že na vás bude tlak, fanoušci chtějí pátý titul v řadě, byť jdete ze závětří, protože se mluví hlavně o Pardubicích a Spartě?

Z historického hlediska posledních pár let, co jsme měli tady za sebou, a tím, že jsme skončili třetí, si podle mě soupeři nemyslí, že jedeme z nějakého závětří. Já si myslím, že se na nás připravují a že z nás mají strach.

Loni jste nešli ze závětří, ale spíše zpoza dveří, jelikož jste museli po šestém místě do předkola…

Já si na to pamatuju, a když bylo jasné, že skončíme šestí, tak jsem klukům říkal, že si to urveme i z toho předkola.

Jdete poprvé jako hlavní trenér obhajovat titul, je to jiné?

Musíme respektovat to, že je to hra. Hokej je hra, kdy proti sobě stojí několik týmů, a v jediném zápase dva týmy, které udělají v rámci fair play vše pro to, aby uspěly. To musíme respektovat, je to hra. Já chápu, že někdo je zarytý fanoušek a nesnese prohru. Já ji také nesnesu. To nikdo z tohoto mužstva, takže se budeme snažit, abychom proher měli co nejméně, samozřejmě.

Jak se těšíte na cestování do Budějovic, a zpátky?

Je to dřina, autobus je těžká jamka, já se z toho zvedám složitě, ale prostě to k tomu patří. A to já to nezmiňuju.

Střelecká exhibice v Třinci: Oceláři šesti góly smetli Olomouc. Podívejte se

A je pro vás lepší, že začínáte doma?

My nehráli bezmála čtrnáct dní. Já se snažím teď na různých poradách a na tréninku zabránit, abychom do toho zápasu nešli s tím, že je to složité, že ta pauza byla dlouhá. My musíme do toho prvního zápasu v neděli v 15 hodin vletět na plné pecky a být prostě připraveni.

Máte připraven v záloze i hráče z Frýdku-Místku?

Frýdek Místek je naše farma, mužstvo, se kterým spolupracujeme. S trenéry, s hráči, kteří tady v průběhu sezony někteří byli – kromě juniorů – a trénují na malé hale. Jsou připraveni kdykoliv a kterýkoliv hráč, aby nás eventuálně doplnil.

I obránce Jan Výtisk?

Myslím si, že ten ne. Ten tam zrovna není. Je jich tam myslím čtrnáct.

Divoké derby! Vítkovice ztratily rychlý náskok, Oceláři pak vládli

Budou trénovat po celou dobu, co Třinec bude hrát play off.

Ano, tak jako loni.

Měli jste setkání s rozhodčími, kteří v play off pískají trochu jinak?

Setkání jsme neměli, nějaké materiály od nich přišly. Já bych byl rád, kdyby pískali pořád stejně, nebo ještě lépe, protože některé výkony byly na zvážení. Samozřejmě chyby dělají hráči, trenéři i rozhodčí, ale já bych byl rád, kdyby všichni – a to už jsem jim řekl na prvním srazu, který jsme měli v létě – pískali stejně. Úplně to asi nepůjde, ale aby měli alespoň podobný metr.

V předkole padalo dost vysokých trestů, tak nabádáte hráče, aby si dávali pozor?

Play off se hraje na hraně a tvrdě. To musí respektovat hráči, hráči soupeřova týmu, rozhodčí. Všichni. Nemyslím si, že třeba v předkole v těch faulech nebyl zvláštní úmysl. Bylo to spíše z přemíry chtění, z přemíry snahy, kdy hráči jdou až nadoraz. A nemyslím si, že by to bylo za hranou. Nějaké kolena tam byla, ale mnohdy se to těžko posuzuje.