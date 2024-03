VIDEO: Oceláři finišují přípravu na čtvrtfinále. Co říkají na České Budějovice?

/VIDEO/ Tři dny zbývá, než se do extraligového play off vrhnou obhájci titulu. Hokejisté Třince se ve čtvrtfinále poperou s českobudějovickým Motorem, který v předkole přešel poměrem 3:0 na zápasy přes Karlovy Vary. Co zaznívá z Werk Arény před nedělním vykopnutím série? Podívejte na video Deníku.

Třinečtí hokejisté Daniel Voženílek, Andrej Nestrašil, Marek Mazanec a Ondřej Kacetl a trenér Zdeněk Moták před startem čtvrtfinálové série play off extraligy proti Českým Budějovicím. | Video: David Hekele