„Sledovali jsme draft doma v obýváku všichni, takže to bylo super. Když se blížil 151. a 152. pick, tak mi agent, který byl přímo ve Vegas, napsal zprávu, že Toronto má zájem a asi o minutu později mi psal: Je to tam Miro, gratuluji! A já nevěděl, co přesně myslí. A pak po nějakém čase bylo v televizi, že mě Toronto draftuje. Takže to bylo super,“ řekl pro klubový web Miroslav Holinka.

Závěr června tak byl pro něj hektický, následoval totiž rychlý přesun na nováčkovský kemp. „Vlastně hned po draftu mi přišla letenka a o nějakých patnáct hodin později jsem už letěl, takže to bylo celkem na rychlo. Zahájení kempu bylo golfovým turnajem, kde jsem se seznámil s trenéry a ostatními hráči,“ vykládal Miroslav Holinka.

„Absolvovali jsme každý den jeden až dva semináře, kde nám říkali o spánku, stravě, médiích a různých podobných věcech. Potom nás také třeba učili vařit nebo nás vzali do tréninkového centra Toronta Raptors, což je tým NBA. Ukázali nám, jak vypadá šatna, jak to tam chodí a nakonec jsme si s některými hráči dokonce zahráli basket. Mám z Toronta hodně zážitků a jsem rád, že jsem si to mohl zažít,“ prohlásil Miroslav Holinka.

Dvěma góly se předvedl ve cvičném zápase. „Kemp jsem si užil strašně moc a ty zprávy z Toronta na mě a můj výkon, mě potěšily. Udělal jsem dobrý první dojem a kemp se mi povedl, ale moc dobře vím, že je ještě pořád dost věcí, které chci zlepšit a musím na nich pracovat, abych si splnil svůj sen,“ dodal Miroslav Holinka.