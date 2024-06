Kvůli poraněnému tříslu vynechal v průběhu uplynulé sezony Hudáček, který se momentálně připravuje s Oceláři v rámci letní přípravy na soustředění v Tatrách, celkem 23 zápasů. Dokázal se ale vrátit a vybičoval se ke skvělým výkonům. V extraligovém play-off posbíral ve 21 utkáních 16 bodů (6+10) a stal se nejproduktivnějším hráčem vyřazovacích bojů. Poté na světovém šampionátu zaznamenal v osmi duelech deset bodů (5+5).

„Měl jsem sice nějaké zranění, hrál jsem s bolavým ramenem a chodil na opichy, ale klidně bych hrál dál. Dařilo se mi a hokej mě moc bavil, byl jsem na vlně. Bohužel jsme z mistrovství nakonec jeli domů smutní. Po osobní stránce jsem byl spokojený, po té týmové to ale ideální nebylo. Svých deset kanadských bodů bych vyměnil za to, abychom hráli o medaile,“ řekl pro klubový web třineckých Ocelářů třiatřicetiletý Libor Hudáček.

Slováci postoupili ze skupiny ze 4. místo, aby ve čtvrtfinále padli s favorizovanou Kanadou 3:6. „Rozhoduje se v přesilovkách a oslabeních. V těch jsme byli nejhorší. Zároveň bychom měli hrát více na výsledek. Trenér chce hrát útočně, v play-off bychom ale měli myslet hlavně na defenzivu. Systém jsme měli nastavený jinak. S Kanadou jsme ve čtvrtfinále neodehráli špatný zápas, ale výsledkově jsme ho nezvládli,“ uznal Libor Hudáček.

Stačil si vůbec užít zkušený forvard oslavy dalšího třineckého titulu? „Vlastně ani moc ne. Do Třince jsme přijeli nad ránem a rovnou pokračovali do baru. Dali jsme si snídani a bez spánku jsme slavili dál. Pak jsem ale vedení poprosil, zda bych mohl odjet. Řešil jsem bolavé rameno, zároveň jsme ještě se ženou jeli na pět dnů na rychlou dovolenou. Trochu jsem si před šampionátech odpočinul, nabral zase chuť navíc. Pomohlo mi to,“ vykládal Libor Hudáček.

V Tatrách je nyní se spoluhráči z Třince v plné letní přípravě. „Beru to jako nutnou věc, bez ní to nejde. Teď je potřeba zamakat, nabrat kondici. Přes sezonu už se pak jen udržujete. Čím těžší a tvrdší na sebe člověk během léta je, tím to má pak jednodušší. Musíte zatnout zuby a dřít, aby i další sezona byla zase úspěšná. Když neuděláte, co máte, něco neuděláte na sto procent, tak na konci dne stejně okradete jenom sami sebe,“ dodal Libor Hudáček.