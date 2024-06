/FOTOGALERIE/ Hokejisté Třince zahájili v pondělí v Tatrách přípravu na novou sezonu, v níž budou obhajovat extraligový titul a zároveň se představí v Lize mistrů. S týmem maká také obránce Jakub Jeřábek, který pokračuje v rekonvalescenci po těžké zlomenině nohy.

Jakub Jeřábek utrpěl otevřenou zlomeninu holenní a lýtkové kosti na začátku března v extaligovém duelu s Pardubicemi. Následovala operace a nyní je hráč v rekonvalescenci. Na soustředění v Tatrách, konkrétně v Mikulášské chatě a okolí, je s týmem a dělá, co může. Je rád, že zatím jde vše bez komplikací a věří v brzký návrat.

„Na začátku června jsem měl kontrolní rentgen, kde mi řekli, že všechno probíhá nad očekávání dobře. Byla mi povolena větší zátěž jak v posilovně, tak na kole. Můžu už i lehce klusat. Noha je ale zatím dost citlivá, pořád bolí. Jsem ale rád, že můžu dělat aspoň něco a připravovat se,“ řekl Jakub Jeřábek pro klubový web.

Dobře ví, že to nesmí s tréninkem přehánět. „Určitě nechci blbnout, dělat nějaké zbytečné věci navíc a pokoušet to. Mám se hlavně soustředit na to, abych nepřetěžoval koleno a kyčel. Toho se držím. Tady v Tatrách mám svůj plán, ve kterém jedu podle toho, co mi tělo dovolí,“ podotkl třiatřicetiletý Jakub Jeřábek.

Hned po operaci začal dřít. „Od propuštění z nemocnice jsem byl ve stálém kontaktu s fyzioterapeuty, hned jsem začal makat. Letní přípravu mám tímhle o dost prodlouženou. Před začátkem finálové série mi vyndali šroub z nohy, od té doby jsem mohl začít chodit, řídit… Od té chvíle se to jen zlepšuje,“ prohlásil Jakub Jeřábek.

Kdy se vidí zpět na ledě s bruslemi na nohou? „Je hrozně těžké teď něco říkat. Zatím míříme na konec srpna, kde bych mohl začít s nějakou zátěží na ledě. Do té doby je ale ještě strašně daleko, dva měsíce. Může se stát leccos. Nechci blbnout,“ dodal Jakub Jeřábek, který patřil do ošklivého zranění ke klíčovým borcům třineckých Ocelářů.