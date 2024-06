Hokejisty Třince čeká v příští sezoně kromě obhajoby titulu extraligových šampionů také boj v Lize mistrů. Svěřenci trenéra Zdeňka Motáka přivítají v domovské Werk Aréně švédské Vaxjö, švýcarský Fribourg-Gottéron a polskou Osvětim. Cestovat budou do švédského Färjestadu, švýcarského Lausanne a francouzského Rouen.

Trenér třineckých Ocelářů Zdeněk Moták. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

„Utkáme se s nesmírně kvalitními a těžkými soupeři, a to je pro nás dobře. Liga mistrů je zajímavá právě tím, že se můžete utkat s nejlepšími týmy Evropy a nás tentokrát čeká vítěz základní části švédské ligy (Färjestad), finalista té švýcarské (Lausanne), nebo mistr francouzské (Rouen). Jsou to hodně zajímaví soupeři. Určitě to bude dobrá zkouška, těžká jamka,“ řekl pro klubový web trenér Ocelářů Zdeněk Moták.

„Los je zajímavý pro nás trenéry a hráče, protože si zahrajeme kvalitní zápasy, které nás prověří. Zároveň věřím, že to bude hodně zajímavá a atraktivní podívaná i pro fanoušky. Atraktivní by mohl být i domácí zápas s Osvětimí. Obě města dělí nějakých osmdesát kilometrů. Věřím, že do Třince dorazí spousta fanoušků z Polska a bude se hrát ve velmi dobré atmosféře,“ dodal Zdeněk Moták.

Nový ročník Champions League se rozehraje 5. září a stejně jako loni se výsledky a body z jednotlivých zápasů započítávají do společné tabulky. Ze čtyřiadvaceti mužstev postoupí do play-off šestnáct nejlepších. Oceláři věří, že si stejně jako v minulé sezoně vyřazovací boje zahrají a třeba to v nich dotáhnou ještě dál.