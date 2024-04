/FOTOGALERIE/ Úřadující extraligoví šampioni překvapení nedopustili. Hokejisté Třince zvládli kritickou chvíli, když po třech porážkách v řadě porazili góly Miloše Romana a Viliama Čacha ve třetí třetině rozhodujícího sedmého čtvrtfinále play off nejvyšší soutěže doma České Budějovice 2:0, celou sérii ovládli v poměru 4:3 na zápasy a v semifinále narazí od úterý na pražskou Spartu.

Hokejisté Třince (v bílém) proti Motoru České Budějovice ve čtvrtečním sedmém čtvrtfinále extraligového play off, které vyhráli 2:0 a celou sérii 4:3 na zápasy. | Foto: Petr Rubal

Domácí trenéři v čele se Zdeňkem Motákem udělali několik změn v sestavě, tu největší opět v brance, kde místo Ondřeje Kacetla vrátili Marka Mazance. Strážce třinecké svatyně však neměl tolik práce, činit se musel především Dominik Hrachovina.

Gólman Motoru čelil střelecké převaze, favorita trápil do 50. minuty, kdy skóroval Miloš Roman. „Výborná práce celé lajny. Petr Vrána to začal, vybojoval kotouč a posunul jej nahoru. Přišla střela na bránu, od Dana Kurovského se to odrazilo ke mně. Já už měl prázdnou branku a stačilo to trefit. Byly to velké emoce a jsem rád, že to padlo v takto důležitém momentě,“ hlásil autor gólu.

Na Hrachovinu vyzrál jako jediný. Ačkoli se hosté snažili ještě něco udělat, naopak inkasovali z hole Čacha do prázdné branky. „Dnes jsme se od začátku tlačili do branky, aktivita nám přinesla gól. Stačilo, abychom byli trpěliví, nezbláznit se pouze čistě dopředu, ale pohlídat si to i vzadu,“ nastínil recept Roman.

Ani tentokrát se tedy nepodařilo prolomit extraligový milník, že někdo otočí sérii ze stavu 0:3 na zápasy. Třinec splnil svou roli. „Nemáme si co vyčítat. Nikdo nám nevěřil, nakonec jsme byli blízko tomu udělat fantazii,“ věděl útočník Motoru Milan Gulaš.

„Všichni vás za toho stavu víceméně odepisují, očekává se hladký průběh. Ale my se dokázali semknout, předvedli jsme plno skvělých charakterních věcí. Zkrátka jsme si dokázali, že můžeme hrát s těmi nejlepšími. Porážky je ovšem škoda, byl by to krásný moment pro nás všechny, hlavně pro mladý kluky. Nedá se vak nic dělat, takový je hokej a sport,“ pokračoval zkušený forvard.

„Hned po zápase jsme smutní, ale klukům v kabině jsem okamžitě řekl, ať si z toho zase tolik nedělají. Byla to od nás skvělá jízda, na celý náš tým jsem hrdý,“ doplnil Milan Gulaš.

Jasný pohled měl i Miloš Roman. „Každý zápas v takové sérii je velice náročný, ukázalo se, že ani za stavu 3:0 není nic hotové a každé další utkání začíná se stavem 0:0. Ten poslední krok je vždy velmi těžký. Počkali jsme si na správnou chvíli a dotáhli to do konce,“ byl rád při vědomí, že boj o finále začne na ledě O2 Arény v úterý a ve středu, v Třinci se bude hrát o příštím víkendu.

„Máme za sebou velmi náročnou sérii, teď bude důležité si dobře odpočinout, zregenerovat a nachystat se na další. Znovu Sparta, bude to opět velice náročná série. Víme, co můžeme v O2 aréně očekávat, bude to vyhrocené,“ uzavřel Miloš Roman.

HC Oceláři Třinec - HC Motor České Budějovice 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)

Branky a nahrávky: 50. M. Roman (Kurovský, Polášek), 60. Čacho. Rozhodčí: Hribik, Hradil – Špůr, Thuma. Vyloučení: 3:4. Bez využití. Diváci: 5 400 (vyprodáno). Konečný stav série: 4:3.

Třinec: Mazanec – Marinčin, Smith, Kundrátek, Nedomlel, Mar. Adámek, Polášek, Šenkeřík – M. Růžička, Voženílek, Daňo – L. Hudáček, Cienciala, Nestrašil – Kurovský, Vrána, M. Roman – Hrehorčák, Čacho, Dravecký. Trenéři: Moták a Országh.

České Budějovice: Hrachovina – Kachyňa, Doudera, Pýcha, Štencel, Vráblík, Gulaši, Štich – Gulaš, Kondelík, Ordoš – D. Simon, F. Přikryl, M. Beránek – Valský, Pech, Kubík – Toman, Vopelka, Koláček. Trenéři: Čihák a Hanzlík.