/FOTOGALERIE/ Hrdinou sobotního 3. finále play-off extraligy mezi Třincem a Pardubicemi byl domácí útočník Libor Hudáček, který dvěma góly a jednou asistencí přispěl k výhře 4:3. Ta zajistila Ocelářům vedení v sérii 2:1 na zápasy. Pokračuje se v neděli opět ve Slezsku.

Hokejový útočník třineckých Ocelářů Libor Hudáček. | Foto: HC Oceláři Třinec

Třetí finálovou bitvu jste rozhodl dvěma výstavními trefami. Ty střely sedly skvěle, že?

Jo. Sedlo mi to, byl jsem efektivní. Jsem rád, že jsem týmu góly pomohl.

Ještě za stavu 0:0 jste po vhazování zůstal ležet na ledě, co se stalo?

Já nevím, jestli se k tomu můžu vyjádřit. Dostal jsem krosček, bolelo to. Zaledoval jsem a vyhecovalo mě to.

Jak celkově hodnotíte zápas? Po druhém finále v Pardubicích a prohře 3:6 to s vámi nevypadalo dobře, počítali jste i zraněné…

Proč to nevypadalo dobře? Však máme další kluky, kteří se těšili, že dostanou šanci. Každý z nás je nahraditelný a já jsem rád, že to kluci dokázali, že ukázali, že mohou hrát taky. Podrželi Oceláře.

Souvisí s tím třeba také variabilita v přesilovkách?

Máme taky ofenzivní obránce. Kundrc (Kundrátek) i Šenky (Šenkeřík) je nahradili, dobře pro nás.

Když jste zvýšili na 4:2, nepřišla úleva?

To si nemyslím. Oni nám ukázali svou sílu. Pardubice musí vyhrávat, na ně je tlak. Přidali stejně jako ve druhé třetině, kdy párkrát otočili rychle hru a pro nás to bylo těžké. Na konci hráli šest na pět, ale my to odehráli dobře. Aktivně, k ničemu jsme je nepustili, až na tu jednu dorážku.

Nedocházely vám na konci síly?

Ne, my jsme zvyklí.

Pro oko diváka se hrál pohledný hokej, otevřený. Lítalo se nahoru-dolů…

Nechali jsme se unést, v kabině jsme si to po druhé třetině řekli. A ve třetí jsme ukázali, jak to chceme hrát.

Zvládá Třinec hru na šest beků?

Obránci dělají super práci, my z útoku se snažíme pomáhat. Blokujeme střely a jeden druhému pomáháme. Zvládáme to.

Ještě dotaz ke zraněným. Martin Marinčin je s vámi?

Jasné.

A co Martin Růžička? Ten byl na střídačce…

Jasně, bavíme se spolu. Každému jednomu radí. Má zkušenosti, a proto na střídačce je.