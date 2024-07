Třiadvacetiletý útočník Michal Teplý se do Česka vrací po necelých čtyřech letech v Americe. Po celou dobu působil v AHL na farmě Chicaga v celku Rockford IceHogs. Za klub z Illinois odehrál celkem 206 zápasů, v nichž získal 91 bodů. Teplého v roce 2019 draftovali Blackhawks z celkového 105. místa. Za český národní tým odehrál dva šampionáty do 18 let a dva do 20 let.

„Michal patří mezi nejlepší české útočníky ročníku 2001. Má výborné hokejové myšlení, skvělé fyzické parametry a na svou výšku i slušné bruslení. Má velkou motivaci na sobě pracovat. Z mého pohledu je pořád na začátku své profesionální kariéry, a to i přesto, že má kontě přes dvě stovky zápasů v těžké soutěži, jakou je AHL,“ řekl sportovní ředitel HC Oceláři Třinec Jan Peterek.

Druhou novou tváří je šestadvacetiletý francouzský forvard Justin Addamo, který nechyběl na letošním mistrovství světa v Ostravě, kde se v pěti zápasech radoval ze dvou gólů. Uplynulou sezonu rozpůlil mezi týmy Wilkes-Barre/Scranton Penguins v AHL a Wheeling Nailers v ECHL. Oceláři si od něj slibují zejména fyzický hokej, pro který má se 198 centimetry a 113 kilogramy skvělé parametry.

„Justin je stejně jako Michal univerzální útočník schopný hrát na centru i křídle. Jeho dominantou je práce na brankovišti. Hráče s touto typologií jsme hledali. Už dříve s ním hrál v klubu náš obránce Adam Smith. Během rozhovoru o Justinovi s úsměvem řekl, že takového obra na ledě nikdy nepotkal. Jsem rád, že jsme se s Justinem domluvili,“ podotkl Jan Peterek.

Třetím novým jménem v organizaci Ocelářů je jednatřicetiletý obránce Marek Hrbas. Většinu uplynulého ročníku odehrál v Chance lize za Zlín, k sedmi duelům pak naskočil v nejvyšší soutěži v barvách brněnské Komety. „Marek k nám do organizace přichází, aby se popral o místo. Je to podobný případ jako v minulé sezoně Adam Polášek. Jde o zkušeného obránce s takřka 450 zápasy v extralize, který zároveň prošel národními týmy od těch mládežnických až po seniorský,“ uzavřel Jan Peterek.