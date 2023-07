/FOTOGALERIE/ Hokejisté Třince, úřadující extraligoví šampioni, mají za sebou první trénink na ledě. Absolvovali ho poslední červencový den v domovské Werk Areně.

HC Oceláři Třinec (první trénink na ledě, 31. 7. 2023). | Foto: Petr Rubal

Kádr Ocelářů prošel celou řadou změn, se slezským klubem se rozloučily dlouholeté opory. Třeba Milan Doudera, Erik Hrňa, či Tomáš Marcinko. Z posil nechyběl na ledě ani slovenský útočník Richard Pánik, který má na svém kontě přes 500 startů v NHL.

Další nové tváře? Viliam Čacho, Tomáš Kundrátek, Richard Nedomlel nebo Adam Polášek, dosud poslední posila do zadních řad. „Naskytla se příležitost mít v obraně urostlé hráče, takže jsme to využili a šli do toho,“ řekl hlavní trenér Třince Zdeněk Moták.

„Každý trenér čeká na začátku sezony posily, aby mužstvo bylo co nejsilnější, ale já si myslím, že je to dobré. V současné době nás trápí ještě post centra. Tuhle pozici však řeší asi každý mančaft, moc kvalitních centrů totiž na trhu není,“ doplnil Zdeněk Moták.

„Nové posily musejí nahradit kluky, co tady byli dlouhá léta a šli mistrovskou cestou. Zpočátku to asi bude hodně těžké, ale věřím, že to zvládneme. Bylo vidět, že tady kvalita je. První trénink hráči odtrénovali s nasazením. Pozdávalo se mi to,“ dodal Zdeněk Moták.