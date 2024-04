/FOTOGALERIE/ Dodatečně uložený dvouzápasový trest pro hokejového útočníka Třince Daniela Voženílka i poté, co podal odpor k disciplinárce, platí. V sobotu ráno o tom informovala Asociace profesionálních klubů. Znamená to, že jeden z klíčových forvardů bude Ocelářům ve víkendových domácích semifinálových odvetách s pražskou Spartou chybět. Tedy pokud verdikt neupraví Odvolací komise, na kterou se ještě Třinec obrátil. Čím se hráč hájil a jak odůvodnila platnost verdiktu disciplinárka?

Voženílek byl dodatečně potrestán za faul na Chlapíka ze 13. minuty středečního druhého semifinále, během níž přímo na ledě od rozhodčích nedostal ani dvě minuty a dál pokračoval ve hře. Po úvodní prohře 0:3 padl úřadující mistr v hlavním městě 2:3 v prodloužení, když inkasoval vyrovnávací branku sedm vteřin před koncem, a v sérii ztrácí 0:2 na zápasy. Nově ztratil také Daniela Voženílka.

Jak se při podávání odporu hráč hájil? „Před řešenou situací jsem se blížil k mantinelu za útočníkem soupeře Filipem Chlapíkem. Mým cílem bylo ho dovoleně atakovat, jelikož protihráč byl v držení puku. Chlapík o mně věděl a musel počítat s tím, že ke kontaktu dojde. Po celou dobu souboje měl puk na holi. Na souboj se pro mě nepochopitelně nepřipravil, dostatečně se nezpevnil a nesnížil těžiště. Sám sebe vystavil do zranitelné pozice,“ napsal Daniel Voženílek prostřednictvím klubu.

„V žádném případě jsem do souboje nejel se záměrem poslat soupeře čelně proti mantinelu. Těsně před kontaktem se soupeř ve snaze krýt si puk ke mně nečekaně vytočil zády. V tu chvíli by jakýkoli kontakt i s minimální intenzitou, znamenal pád soupeře. Do této zranitelné pozice se dostal sám tím, že udělal nečekaný manévr metr před mantinelem,“ líčil Voženílek.

„Situace nemohla mít jiné vyústění, než jeho pád. Nemohu přijmout odůvodnění napadeného rozhodnutí, že jsem záměrně provedl zákrok do zranitelné pozice protihráče, neboť z výše uvedeného plyne, že do této pozice se protihráč dostal sám vytočením zády směrem ke mně, a to na poslední chvíli, kdy již kontaktu nešlo zabránit. Jsem rád, že zákrok nevedl ke zranění Filipa Chlapíka, který byl v dalším střídání znovu v pořádku na ledě,“ vykládal Voženílek.

„S trestem na dva zápasy nemohu souhlasit. Navrhuji, nechť disciplinární komise odporem napadené rozhodnutí zruší a sama rozhodne tak, že řízení zastaví. Případně nechť vynese trest mírnější, neboť podle mě je uložený trest nepřiměřeně přísný, a to i v porovnání s ostatními zákroky, které zůstaly stranou pozornosti ohledně dodatečného posouzení,“ dodal Daniel Voženílek.

„Členové DK ELH se seznámili s plným zněním rozhodnutí ze dne 4. dubna 2024, stejně jako s argumenty podanými v odporu Danielem Voženílkem, který klub HC Oceláři Třinec také veřejně publikoval, a to včetně záznamů tři situací z letošního ročníku Tipsport extraligy ledního hokeje, o které svou argumentaci opíral. U nich DK ELH přiznala, že sice korespondují se zákrokem provedeným Danielem Voženílkem, nikoliv však v plném rozsahu, z čehož pak následně logicky plyne rozdílnost v konečném určení výše uloženého trestu,“ uvedla ve zprávě disciplinárka.

„DK ELH v kompletním složení (tedy předseda Viktor Ujčík a členové Tomáš Jelínek, Libor Procházka, Leoš Čermák a Petr Kadlec) následně potvrdila předchozí rozhodnutí učiněné předsedou DK ELH včetně dvouzápasové výše trestu. Ve shodě s předchozím rozhodnutím v rámci zkráceného řízení shledala DK ELH Voženílkův zákrok jako zezadu vedený a obzvlášť nebezpečný,“ pokračovala DK ELH.

„Souhlasila s původním odůvodněním, že faulovaný Filip Chlapík byl sice v držení puku, ale v nebezpečné vzdálenosti od mantinelu a ve zranitelné pozici bez možnosti se jakkoliv ubránit zákroku, který byl navíc v závěrečné fázi umocněn vyšší intenzitou provedení ze strany Daniela Voženílka. Ten měl také výhradní odpovědnost za to, aby se svým zákrokem nedopustil ohrožení protihráčova zdraví, což podle DK ELH v daném případě neučinil,“ sdělila závěrem disciplinárka.

„Daniel Voženílek využil možnosti proti tomuto rozhodnutí Disciplinární komise ELH podat odvolaní k Odvolací komisi ELH, jejímž předsedou je Zbyněk Irgl a členy Miroslav Jebavý, Zdeněk Kutlák, Michal Sup a Václav Sýkora. Ta se k posouzení odvolání sejde v nejbližším možném termínu a o jejím konečném stanovisku, proti kterému již není odvolání, budeme informovat,“ doplnila v sobotu ráno disciplinárka.