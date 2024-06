/VIDEO, FOTOGALERIE/ Hokejový Třinec oznámil první změny v kádru. Kabinu úřadujících extraligových šampionů opouští trio hráčů. Obránci Adam Polášek, Petr Šenkeřík a útočník Adam Helewka. Jak dopadne situace okolo forvarda Daniela Voženílka, který se podílel na domácím světovém šampionátu na zisku zlata?

Třinec - Pardubice (6. finále na ledě Ocelářů). | Video: Jakub Nohavica

Dvaatřicetiletý Adam Polášek bude od příští sezony působit v Litvínově. „Jsem moc rád, že jsem v Třinci dostal před sezonou šanci. Přišel jsem sem s tím, že chci poznat kouzlo vítězného týmu a to štěstí jsem měl. Celou kariéru jsem čekal na týmový úspěch, v Třinci to bylo poprvé a nikdy v životě na to nezapomenu," řekl pro klubový web Adam Polášek.

Polášek přišel do Třince před minulou sezonou ze Sparty. V součtu play-off odehrál v dresu Ocelářů 64 utkání, v nichž zaznamenal 8 bodů (2+6). „Adam Polášek splnil přesně to, kvůli čemu do Třince přicházel. Moc mu za jeho služby děkujeme a přejeme hodně štěstí v dalším angažmá,“ uvedl sportovní ředitel klubu Jan Peterek.

S Oceláři se loučí také třiatřicetiletý bek Petr Šenkeřík a osmadvacetiletý kanadský útočník Adam Helewka. Šenkeřík odehrál včetně vyřazovacích bojů 17 zápasů (0+1), Helewka pak 24 (5+5). „Petrovi i Adamovi rovněž děkujeme za jejich služby. Přišli až ve finiši základní části, oba ale odcházejí jako mistři. Přeju jim všechno dobré v další kariéře,“ prohlásil Jan Peterek.

Fandové třineckých hokejistů hodně řeší budoucnost elitního útočníka Daniela Voženílka, který dopomohl na domácím mistrovství světa ke zlaté medaili. Sám hráč projevil zájem se v kariéře posunout. Zájem je jak z Evropy, tak NHL. Podle posledních zpráv by mohl zamířit osmadvacetiletý rodák z Českých Budějovic do Švýcarska. Portál Blick.ch v pondělí přinesl zprávu, že by měl Voženílek podepsat dvouletou smlouvu s Zugem, trojnásobným mistrem tamní nejvyšší soutěže.