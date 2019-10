Diváci viděli divoký začátek. Oceláři vedli, za minutu bylo srovnáno. V 10. minutě skórovali hosté v přesilovce a otočili stav. Početní výhodu využili už po dvanácti sekundách. Ještě rychleji ji stihli využít Oceláři. Ve 14. minutě dostali početní výhodu a za pět sekund srovnal na 2:2 Stránský.

„Bylo to hodně těžké utkání. Vary mají dobrý mladý tým, který hodně bruslí, za ty body jsme rádi,“ přiznal po utkání Matěj Stránský.

Kromě využité přesilovky zmínil i ty nevyužité. „Tam se musíme zlepšit, mohli jsme utkání rozhodnout už v normální hrací době, odskočit jim třeba na dva tři góly. Na tom musíme zapracovat a vypilovat je,“ uvědomoval si.

Do vedení dostal domácí v půlce zápasu znovu on, Oceláři jej dlouho drželi, ale v 55. minutě poslal utkání do prodloužení Stříteský. „Musím uznat, že Vary hrály výborně. Přesilovky nám dneska sice moc nešly, ale Vary nás nenechaly hrát náš hokej. Škoda, že jsme si v těch přesilovkách víc nepomohli, v pěti proti třem skoro dvě minuty, to bychom měli využít,“ mínil po zápase autor vítězné trefy Ondřej Kovařčík.

„Brácha se mi smál, že jsem celý zápas na střídačce brečel, že se ke mně puk nechce odrazit, ale pak se mi to dostalo na hůl zrovna v prodloužení a s notnou dávkou štěstí to tam spadlo,“ mohl se zase smát Ondřej Kovařčík.

Jak rozhodující gól viděl? „Snažili jsme se držet puk na holi, nahrál jsem Ádovi (Adamskému), který vystřelil. Šel jsem do brány a doufal, že to stihnu tečovat, ale jejich brankář udělal hrubku a odměnil mě gólem,“ přidal svůj postřeh.

I trenér Ocelářů Václav Varaďa uznal, že Karlovy Vary si za svůj výkon bodový zisk zasloužily. „Výsledek se nerodil vůbec jednoduše. Vary byly minimálně vyrovnaným soupeřem a odrazilo se to na skóre. Za svůj výkon si zasloužily bodovat. Za zlomový moment považuji dlouhou přesilovku pět na tři, kde jsme mohli a měli odskočit. Ve třetí třetině jsme si takticky hlídali výsledek, nepouštěli jsme je do vážnějších situací. Technický faul nás poslal do oslabení, z čehož Vary vytěžily parádní branku. Celý zápas měly skvělé přesilové hry, měli jsme s nimi ohromné problémy. Vítězství proti velmi dobře bruslícímu soupeři si ceníme,“ uznal Varaďa, který už nemohl využít služeb Andreje Nestrašila, který odcestoval za angažmá do ruského Magnitogorsku.

Místo něj povolali Oceláři z frýdecko-místecké farmy Davida Květoně, třineckého mistra z památné sezony 2010/11, který naskočil do řady s dalšími pamětníky triumfu Polanským a Adamským.

Oceláři absolvovali generálku na Ligu mistrů proti švýcarskému Lausanne, se kterým si zahrají nejen o postup, ale nejspíš i o prvenství ve skupině D. Třinec potřebuje soupeře doma porazit, aby jej přeskočil. Zápas se hraje ve středu 9. října od 17 hodin ve Werk Areně.

Oceláři Třinec – Energie Karlovy Vary 4:3 p (2:2, 1:0, 0:1 – 1:0)

Branky a nahrávky: 7. Marcinko (Galviņš, Hrňa), 14. M. Stránský (Hrňa, Marcinko), 31. M. Stránský (Hrehorčák, Krajíček), 65. O. Kovařčík (Adamský) – 8. Koblasa (Flek), 10. Šenkeřík (Gríger, T. Rachůnek), 55. Stříteský (Šenkeřík, T. Rachůnek). Rozhodčí: Šír, Kubičík – Hlavatý, Tošenovjan. Vyloučení: 5:6. Využití: 1:2. Diváci: 4 817.

Třinec: Kváča – Roth, Gernát, D. Musil, Galviņš, M. Doudera, Krajíček – M. Stránský, P. Vrána, Hrehorčák – Hrňa, Marcinko, Dravecký – O. Kovařčík, M. Kovařčík, Chmielewski – D. Květoň, Polanský, Adamský. Trenér: Varaďa.