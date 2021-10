Oceláři bodovali už v sedmnáctém utkání v řadě. V neděli uspěli na horké půdě brněnské Komety a připsali si sedmý extraligový triumf za sebou.

Oceláři vezou všechny body z Brna. V závěru rozhodl Šedivý. | Foto: ČTK

Bylo to však drama až do posledních vteřin! Hosty poslal už ve čtvrté minutě do vedení kapitán Vrána, za Kometu však po návratu z kabin srovnal Haščák a ve čtyřiatřicáté minutě Kometa díky Kollárovi vedla.