Třinec /FOTO/ – Hokejisté Třince zvládli středeční dohrávku 40. kola se zlínskými Berany. Nadále se o vedení v tabulce přetahují s Libercem.

Do vedení šli domácí, když se brzy zkušeně prosadil Jiří Polanský, rekordman v počtu gólů v třinecké historii. Vzápětí mohl přidat další trefu, nastřelil ale jen břevno.

„To mi Ondra Kovařčík hodil krásně skoro do prázdné brány. Puk byl na vrcholu brankoviště, zvedal jsem ho přes Kašíkův beton, protože jsem viděl, že tam je. Neudělal bych to jinak, musel jsem to zvednout. Bohužel to šlo do břevna, to se stává,“ řekl Polanský ke své další tutovce.

Oceláři však z převahy víc nevytěžili a Zlín srovnal poté, co se puk odrazil od Ondřeje Kovařčíka do třinecké brány. „Vrátili jsme se do hry trochu šťastně vlastním gólem domácích, ale mohli jsme dát i víc branek, měli jsme tam jasné dvě šance, jednu v přesilovce, druhou v oslabení,“ vybavoval si zlínský trenér Robert Svoboda.

Ve druhé části se jeho tým dostal pod tlak Ocelářů, protože hrál hned čtyřikrát v oslabení. „Tam jsme soupeře mačkali, zaslouženě jsme šli do vedení. Pozor jsme si museli dát akorát na jejich brejky, ze kterých hrozili. Tady nás zase podržel Šimon Hrubec v bráně. Třetí třetinu jsme už zvládli velmi dobře takticky, bránili jsme střední pásmo a utkání kontrolovali,“ pochvaloval si třinecký kouč Václav Varaďa.

Oceláři už dokráčeli k výhře i přes zlínskou power play šest na čtyři tři minuty před koncem, kdy byl vyloučen domácí Werek. „Jsou to cenné tři body proti soupeři, který proti nám pokaždé hraje velmi dobře,“ oddechl si Varaďa.

Premiéru v extralize si odbyl osmnáctiletý Matyáš Hamrlík, syn současného asistenta zlínského trenéra a bývalého vynikajícího obránce Martina Hamrlíka. Jaká byla? „Ale jo, dobrá. Táta mě při prvním střídání poklepal, povzbudil. Jinak na mě moc nemluvil. On měl totiž něco s hlasivkami,“ zasmál se mladý Hamrlík.

Oceláři se tak dál drží na špici soutěže spolu s Libercem, který porazil Plzeň. Na Bílé Tygry ztrácí Slezané jen bod.

Oceláři Třinec – Berani Zlín 2:1 (1:1, 1:0, 0:0)

Branky a nahrávky: 7. Polanský (Gernát, M. Kovařčík), 23. Hrňa (M. Růžička, Vrána) – 14. Gazda (Herman, Honejsek). Rozhodčí: Hradil, Úlehla – Tošenovjan, Polák. Vyloučení: 3:6, navíc Werek (T) 10 OT. Využití: 1:0. Diváci: 4205.

Třinec: Hrubec – M. Doudera, Roth, Gernát, Matyáš, D. Musil, Galvinš – Werek, Marcinko, Hrňa – M. Růžička, Vrána, Dravecký – O. Kovařčík, Polanský, M. Kovařčík – Chmielewski, Hladonik, Svačina. Trenér: Varaďa.