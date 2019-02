Třinečtí se před utkáním potřebovali „docvaknout“ k vedoucí trojici v tabulce, Sparta zase chtěla utnout mizérii měsíce února, kdy za tři body porazila jen Mladou Boleslav.

Pražané rovněž poslali do hry Jaroslava Hlinku, který se nedávno vrátil zpět do klubu po roční pauze. Pikantní bylo střetnutí pro Petra Vránu a Robertse Bukartse, kteří ještě na konci ledna hájili barvy svých soupeřů. Lépe z tohoto souboje vyšel třinecký Vrána, jehož tým si odvezl z Prahy všechny body.

Třinci vyšly úvody první a poslední třetiny, kdy pokaždé skóroval právě Dravecký. Oceláři byli celou dobu aktivnější, lépe bruslili a zaslouženě vyhráli.

„Věděli jsme, že to tady bude hrozně těžké utkání, protože Sparta potřebuje každý bod, aby se dostala do play off. Bojovala. My jsme ale měli výborný úvod, skórovali jsme a měli více ze hry. Škoda, že jsme neproměnili ještě další šance. Pak se to začalo vyrovnávat. Dostávali jsme se i pod tlak kvůli vyloučením, ale byly i dobré momenty, kdy jsme měli navrch my. Celkově to byl výborný hokej. Sparta uměla zatlačit, my jsme ale podali výborný týmový výkon a podržel nás gólman Hrubec,“ popisoval průběh zápasu i své dojmy asistent třineckého kouče Varadi Marek Zadina.

Německý trenér Sparty Uwe Krupp musel skousnout další porážku. „Začali jsme špatně, byli jsme nervózní. Ale poté jsme se zvedali a zápas se vyrovnal. Byli jsme blízko bodu. Hráči po většinu zápasu odváděli dobrou práci. Jenže v hokeji potřebujete i brejky a ty jsme dnes neměli. Udělali jsme také pár chyb. Třinec má silný tým,“ uznal Krupp.

Sparta Praha – Oceláři Třinec 2:3 (1:1, 1:1, 0:1)

Branky a nahrávky: 19. Kudrna (Piskáček, Černoch), 31. Sill – 5. Dravecký (Galvinš, D. Musil), 36. Roth (M. Kovařčík), 43. Dravecký (Martin Růžička). Rozhodčí: Mrkva, Pražák – Hynek, Špůr. Vyloučení: 4:5, navíc Růžička (T) 10 min. OT. Využití: 0:1. Diváci: 7238.

Třinec: Hrubec – Gernát, Roth, Galvinš, D. Musil, M. Doudera, Matyáš – Svačina, P. Vrána, Martin Růžička – Dravecký, Marcinko, Hrňa – Werek, Polanský, Novotný – Chmielewski, M. Kovařčík, O. Kovařčík – Cienciala. Trenér: Varaďa.