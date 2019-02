Třinec /FOTO/ – Extraligoví hokejisté Třince uspěli před reprezentační přestávkou v Karlových Varech.

Svého oblíbeného soupeře porazili počtvrté v sezoně a udrželi kontakt s vedoucím Libercem. Do střelecké listiny se poprvé v dresu Ocelářů zapsal Štěpán Novotný.

Svěřenci trenéra Václava Varadi si šli cílevědomě za svým hned od úvodního buly. Byli rychlejší, agresivnější. Chtěli zapomenout na nevydařený páteční zápas v Olomouci.

„Do utkání jsme vstoupili opravdu výborně, měli jsme velmi dobrý pohyb a kontrolovali hru. Ale v útočném pásmu jsme hráli pouze v rozích,“ zpozoroval Václav Varaďa, že Oceláři si nedovedli vytvořit větší prostor k zakončení. „Odtud plynuly i pouhé čtyři střely na branku,“ dodal.

Dobrá hra Třineckých našla svého naplnění ve druhé periodě, byť jako první udeřili domácí. „Zejména v úvodu druhé třetiny jsme tahali za kratší konec. Po upadnutí jednoho obránce měli domácí přesilovou situaci a tu sehráli parádně,“ uznal Varaďa po prvním gólu Varů. Ten ale hostům paradoxně pomohl. Od dalšího střídání jsme začali hrát opět dobrý hokej se spoustou zakončení v útočném pásmu, spoustou střel a byli jsme za to odměněni dvěma góly,“ pochvaloval si trenér Ocelářů.

Ve třetí třetině se hrálo vyrovnaně na obě strany, v závěru podržel Oceláře brankář Šimon Hrubec, letošní neotřesitelná jednička v brance Slezanů. Prokázal reprezentační formu.

„Pokud chcete uspět, zvlášť proti takové kvalitě, jakou představuje Třinec, musíte dát víc než jeden gól. To byl dnes kámen úrazu,“ připustil jeden z karlovarských trenérů Tomáš Mariška. „I když byl Třinec na kotouči dominantní, nepouštěli jsme ho do vyložených příležitostí a zvládli první třetinu velmi dobře. Ještě lepší to bylo na startu té druhé, a myslím, že našemu dnešnímu výkonu můžeme vytknout jen to, že jsme vstřelili právě jen ten jeden gól. Výkon byl prostě slušný, ale i to někdy na soupeře typu Třince nestačí. Hosté vyhráli zaslouženě,“ sympaticky uznal Mariška.

Energie Karlovy Vary – Oceláři Třinec 1:3 (0:0, 1:2, 0:1)

Branky a nahrávky: 24. Balán (Stloukal, Kohout) – 29. Chmielewski (Svačina, Novotný), 32. Novotný (Chmielewski, Galvinš), 59. Hrňa. Rozhodčí: Hribik, Kika – Klouček, Tošenovjan. Vyloučení: 3:3, navíc Adámek (T) 10 min. OT. Bez využití. Diváci: 2884.

Třinec: Hrubec – M. Doudera, Roth, Gernát, M. Adámek, Galvinš, D. Musil – Werek, P. Vrána, Martin Růžička – Dravecký, Marcinko, Hrňa – M. Kovařčík, Polanský, O. Kovařčík – Chmielewski, Novotný, Svačina. Trenér: Varaďa.