Konečně jsou zase doma. Po měsíční, koronavirem vynucené pauze, si třinečtí hokejisté zase zatrénovali na domácím ledě Werk Areny.

Oceláři se ve Werk Areně připravují na sobotní zápas s Kometou. | Foto: Petr Rubal

To potěšilo i trenéra extraligového mužstva Václava Varaďu, jenž na hráčích pozoroval entuziasmus z možnosti připravovat se zase doma. „Je to velká úleva. Dlouho jsme upínali myšlenky k tomu, abychom se vrátili do tréninkového zatížení ve Werk Areně a jsme rádi, že se Milanu Hniličkovi a Národní sportovní agentuře povedlo domluvit restart profesionálního sportu,“ uznal Varaďa.