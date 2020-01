Ačkoliv bylo skóre dlouho bezbrankové, na ledě se toho dělo dost a o zajímavé situace před oběma brankami nebyla nouze. Oba gólmani, tedy jak domácí Vejmelka, tak třinecký Kváča, chytali skvěle.

Oceláři dopláceli na nemohoucnost v zakončení, když si vytvořili několik slibných příležitostí, z nichž bylo pár vyloženě tutových, ale neskórovali ani jednou.

V poslední periodě dokonce dvakrát otřásli brankovou konstrukcí Komety (Wolski a Roth), kýžený gól ale nedali ani ze čtyř přesilovek, ani v závěrečné power play.

„Chtěli jsme tady vydolovat nějaký bod, ale bez gólu to jde těžce. Kometa hrála dobře zezadu, pohlídala si střední pásmo a bohužel jsme prohráli,“ litoval Marek Zadina, asistent trenéra Varadi na třinecké střídačce.

Úroveň zápasu však byla výborná. „Určitě, mělo to spád, tempo, šance na obou stranách. Vyrovnané utkání,“ souhlasil Zadina. „Narazily na sebe dva kvalitní týmy a věděli jsme, že může rozhodnout přesilovka, což se dnes stalo. My jsme s našimi přesilovkami nenaložili dobře a víme, že Kometa má na početní výhody dobré typy hráčů. To se potvrdilo a v průběhu zápasu se od nás odklonilo i štěstí, když jsme trefili dvě nebo tři tyčky,“ ohlížel se Zadina za smolným utkáním, jemuž by slušela remíza.

Po čtyřzápasové sérii se nyní Třinečtí přesunují zpět do Werk Areny. V pátek přivítají ve šlágru kola pražskou Spartu.

Kometa Brno – Oceláři Třinec 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)

Branka a nahrávky: 46. Mueller (Zaťovič, Erat). Rozhodčí: Jeřábek, Úlehla – Jindra, Zíka. Vyloučení: 4:3, navíc Plekanec (B) 10 min. OT. Využití: 1:0. Diváci: 7131.

Třinec: Kváča – M. Doudera, Zahradníček, M. Adámek, Galvinš, Roth, Gernát – Martin Růžička, P. Vrána, Wolski – Hrňa, Marcinko, M. Stránský – O. Kovařčík, M. Kovařčík, Chmielewski – Dravecký, Polanský, Adamský – Hrehorčák. Trenér: Varaďa.