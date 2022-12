„Nenavázali jsme na herně a výsledkově dobrá utkání z minulých kol, takže jsme po zásluze prohráli. Tímhle výkonem jsme si nezasloužili získat nějaký bod. Domácí byli bojovnější. Třeba druhá třetina byla z naší strany poznamenána čtyřmi vyloučeními, jednou jsme šli dokonce na čtyřicet vteřin do tří. To by se nám nemělo stávat. Tím jsme možná přicházeli o síly, které bychom mohli napnout k dalším soubojům," zklamaně okomentoval dění na ledě třinecký trenér Zdeněk Moták.