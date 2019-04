Páteční druhý zápas vyšel lépe liberecké tygří smečce, a to díky ubráněným přesilovkám Třince. „Tam byl největší rozdíl oproti čtvrtečnímu zápasu,“ uznal třinecký snajpr Martin Růžička. „Kdybychom je proměnili a vedli, vypadalo by to jinak. Bohužel jsme je nedali a zkušený tým jako Liberec toho využil,“ zalitoval po zápase.

Oceláři, byť jednu přesilovku v Liberci přece jen využili, nemohli být s celkovým využíváním svých početních výhod tak úplně spokojeni. „Čekali jsme trpělivě na šance, první třetina byla vyrovnaná, bohužel ve druhé jsme lacino inkasovali. Bylo to o jednom gólu. Přesilovky nám dneska moc nešly, v té první pěti proti třem jsme si měli pomoct gólem,“ věděl trenér Ocelářů Václav Varaďa, kde nastal páteční problém.

Přesilovky zkrátka rozhodují vyrovnané bitvy. „Je to o četnosti střelby a přesné přihrávce. Ty přihrávky tam byly, ale nedokázali jsme to zvednout nahoru,“ mínil Varaďa.

I když Oceláři nevedli, nevzdávali se. „Byť jsme ty přesily nedali, pořád jsme si za tím šli. Ten kontaktní gól na 2:1 nám pomohl, bohužel další gól jsme už nepřidali,“ litoval Růžička.

Ocelářům komplikovala situaci i zranění. Nejprve musel odstoupit ze hry Ondřej Kovařčík, pak na chvíli i Aron Chmielewski. „Ten zase přišel o zub… Museli jsme za toho stavu posunout dopředu Vlada Draveckého, který nám teď hraje v obraně. Dozadu zase naskočil Patrik Husák,“ vypočítával Varaďa.

Smolné góly

Oceláři inkasovali v Liberci smolně. Poté, co nevyužili již zmiňovanou dlouhou přesilovku pět na tři, sami v oslabení inkasovali, když se úspěšně bránili soupeři minutu a půl. Nakonec však Filippi střelou k tyči překonal výtečného Hrubce.

V 29. minutě se navíc dostal puk po odrazu od hlavního rozhodčího přímo na hůl Hudáčka, který neměl problém zavěsit – 2:0.

Oceláři už stihli jen korigovat a v poslední třetině skórovat opět nedokázali. Na rozdíl od domácích, kteří dvě minuty před koncem pečetili výsledek. „Ukázala se naše síla. Třinečtí mají kvalitu v útoku, já chci ale chytit každou střelu. Kluci do nich padají po hlavách, toho si nesmírně vážím,“ řekl po zápase brankář Liberce Roman Will.

Trenér Bílých Tygrů Filip Pešán si pochvaloval. „Oproti čtvrtku jsme se snažili vyvarovat hloupých faulů, natož oplácení, které je ve finále nepřípustné. Poučili jsme se z prvního zápasu, mírná výhoda se teď překlápí na naši stranu,“ domníval se.

Liberecký obránce Ladislav Šmíd uznal, že včerejší pohovor po porážce 1:2 mužstvu prospěl. „Vzali jsme si to k srdci a bylo vidět, že do utkání jdeme úplně s jiným myšlením v hlavě. Byla tam znát ta energie, zavařili jsme jim v jejich pásmu a zasloužili jsme si dnes vyhrát,“ konstatoval po zápase Šmíd. Co bylo podle něj důležité? „Ustát oslabení, to bylo klíčové. Gólman Will nás pak podržel, my blokovali střely a hráli slušně pozičně. Teď jsme ve stejné situaci jako s Brnem, tam to také bylo 1:1. V Třinci musíme předvést, co v nás je, protože soupeř bude doma ještě kvalitnější,“ varuje Šmíd.

A co je naopak potřeba změnit do pondělního zápasu z třineckého pohledu? „Neinkasovat tak smolné góly, jako v pátek. Těžko mohu klukům něco vyčíst, když to byly u gólů spíš takové šťastné odrazy pro Liberec,“ mínil Václav Varaďa.

Třetí zápas finále se hraje v pondělí ve Werk Areně znovu od 17 hodin.

Bílí Tygři Liberec – Oceláři Třinec 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)

Branky a nahrávky: 27. Filippi (M. Kvapil), 29. L. Hudáček (Lenc), 58. J. Vlach (L. Krenželok, Šmíd) – 38. Marcinko (Martin Růžička). Rozhodčí: Šír, Pražák – Lhotský, Ondráček. Vyloučení: 7:4, navíc Vlach (L) 10 min. OT. Využití: 1:1. Diváci: 7500 (vyprodáno). Stav série: 1:1.

Třinec: Hrubec – Roth, Gernát, D. Musil, Galvinš, M. Doudera, Dravecký, Husák – Martin Růžička, P. Vrána, Chmielewski – Hrňa, Marcinko, Werek – Svačina, Polanský, Adamský – O. Kovařčík, M. Kovařčík, Cienciala. Trenér: Varaďa.