Rozhodla první třetina, kdy se uvedl čistým hattrickem domácí Eberle. Po dvou střelách vyhnal gólmana Bartošáka na střídačku, jeho nástupce Kváča ale inkasoval také a za stavu 3:0 se už Třinec těžce vracel do zápasu.

„První třetina celé utkání ovlivnila. Dostali jsme laciné góly a domácí chytli střeleckou slinu,“ uznal trenér Třince Václav Varaďa.

Jeho svěřenci se pak sympaticky snažili něco s výsledkem dělat. Na startu druhé části snížil letošní kanonýr Ocelářů Marcinko, ale to bylo ze strany hostů vše.

Neprosadili se ani v přesilovkách a dramatizace duelu se nekonala. „Třinec je zkušený a silný tým, který se z našich rychlých gólů oklepal a ve druhé části srovnal hru. Naštěstí jsme dokázali vše ubránit, kromě té jedné branky, a v poslední třetině se dál drželi herního plánu,“ pochvaloval si plzeňský kouč Ladislav Čihák.

Jeho tým hrál lépe a v poslední části přidal další góly. „Byl to pro nás smolný zápas. Dva góly, které inkasoval Patrik Bartošák, byly hodně slabé, on i celý tým se musí zlepšit. Víme, že to dnes nebylo ono. Utkání si ale zanalyzujeme a určitě se z toho poučíme,“ doplnil Varaďa.

Jediný úspěšný třinecký střelec Tomáš Marcinko zhodnotil duel takto: „Nepovedla se nám první třetina. Jinak jsme tam měli i slušné pasáže, jenže jsme si nepomohli v přesilovkách. Těch bylo k dispozici dostatek, bohužel se nám v nich nevedlo. Tohle musíme do dalších zápasů zlepšit. Domácí nám naopak ukázali, jak s přesilovkou naložit. Měli jen jednu a dali gól. Takhle se to má dělat.“

I když Ocelářům poslední duel první čtvrtiny základní části nevyšel, jejich dosavadní extraligové účinkování nevyznívá špatně. Byť mají dvě předehrávaná utkání navíc, drží se mistr nadále v popředí tabulky. Víc určitě mrzí nepovedená skupinová fáze Ligy mistrů, kde Třinec určitě měl na to, aby se probojoval mezi 16 nejlepších.

Škoda Plzeň – Oceláři Třinec 6:1 (3:0, 0:1, 3:0)

Branky a nahrávky: 6. Eberle (Straka, Kodýtek), 12. Eberle (Kodýtek, T. Voráček), 18. Eberle (Kodýtek), 51. Rob (Gulaš, Moravčík), 51. z tr. stř. Gulaš, 54. Gulaš (Mertl) – 25. Marcinko (Hrňa). Rozhodčí: Kika, Pešina – Brejcha, Jelínek. Vyloučení: 8:3, navíc Houdek 10 min. OT – D. Musil 10 min. OT. Využití: 1:0. Diváci: 5 449.

Třinec: Bartošák (12. Kváča) – Gernát, Kundrátek, M. Doudera, Krajíček, Galvinš, D. Musil, Roth – M. Kovařčík, P. Vrána, M. Stránský – Dravecký, Marcinko, Hrňa – Chmielewski, Polanský, O. Kovařčík – Hrehorčák, Hladonik, Kofroň. Trenér: Varaďa.