„Bohužel se nám to moc nepovedlo, bylo tam víc špatného než dobrého,“ uznal jeden z třineckých koučů Marek Zadina. „Měli bychom na tento zápas rychle zapomenout. Jednotlivé chyby si samozřejmě rozebereme a poučíme se,“ slíbil.

Jedním z mála pozitiv byl další gól Štěpána Novotného, už třetí ve třetím přípravném utkání. I on uznal, že Olomouc byla půl zápasu lepší. „Měla hlavně vyšší tempo, lépe bruslila. My jsme zabrali až v poslední třetině, kdy mi přišlo, že Olomouci trochu došly síly. Byl to náročný, agresivní hokej,“ připustil Novotný, jehož vlastní střelecká forma těší.

„Proti Olomouci to sice nevyšlo, ale jinak můžeme být s přípravou spokojeni. Hlavně proti Kometě to byly super zápasy. Střelecky se mi taky dařilo, a tak doufám, že trenéry přesvědčím o nominaci do sestavy,“ zadoufal Novotný před blížícími se starty Ocelářů v Lize mistrů ve Finsku a Bělorusku.

Oceláři Třinec – HC Olomouc 2:3 p (0:1, 1:1, 1:0 – 0:1)

Branky a nahrávky: 35. Novotný (Chmielewski), 58. Hrehorčák (Novotný) – 17. Klimek (Nahodil), 32. Knotek (Burian), 62. Strapáč (Kolouch). Vyloučení: 4:6, navíc Adamský (T) 5 + DKU. Bez využití. Diváci: 2 083.

Třinec: Bartošák – Kundrátek, M. Doudera, D. Musil, Galvinš, Hrachovský, Gernát – M. Stránský, Polanský, Adamský – O. Kovařčík, M. Kovařčík, Chmielewski – Dravecký, Hladonik, Hrehorčák – Kvasnica, Novotný, Kofroň. Trenéři: Varaďa a Zadina.