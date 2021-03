Trochu jako horská dráha vypadaly uplynulé čtyři měsíce hokejistů Třince. Předloňský mistr a favorit i tohoto ročníku extraligy začal skvěle, dosáhl na extraligový rekord, pak ale série vítězství střídaly šňůry nezdarů. Nakonec Oceláři v základní části získali 106 bodů, jen o jeden méně než ve svém nejpovedenějším ročníku 2014/2015.

Lepší byla pouze Sparta, která tak urvala Prezidentský pohár. Už po páteční prohře v Mladé Boleslavi, kdy bylo jasno, však hráči i trenéři slezského celku hlásili: „Tenhle pohár nemáme, ale to důležitější teprve přijde.“

REKORD SOUTĚŽE

Dvacet zápasů v řadě, kdy dokázali urvat alespoň jeden bod. To je nový rekord české extraligy, který pár dní před Vánocemi vítězným derby s Vítkovicemi dokonali třinečtí Oceláři. Skvělým rozjezdem, který nenarušila ani měsíční koronavirová pauza, svěřenci Václava Varadi dali základ tomu, aby bojovali o Prezidentský pohár.

Výrazně k tomu pomohly i posily ze zámoří. V extralize zářili brankář Josef Kořenář nebo útočník Filip Zadina, jejichž výkony byly ozdobou soutěže. Dodnes si fanoušci pamatují, jak Zadina při jednom ze svých gólů „vymíchal“ v zápase s Hradcem svého parťáka z Detroitu Filipa Hronka.

PŘEKONANÁ KRIZE

Začalo to nenápadně nešťastnou domácí porážkou 0:1 s Olomoucí, kdy úderná ofenziva Třince nedokázala ani jednou překonat brankáře Hanáků Branislava Konráda. Nikdo si z toho tehdy nic nedělal, málokdo by ale očekával, že tento silný tým bude měsíc čekat na tříbodový úspěch. Celkem třináct utkání, během nichž Oceláři prohospodařili náskok a do hry o absolutní čelo se dostaly i další celky.

Favorit ale krizi překlenul a nastartoval se k další sérii, znovu pozitivní, kdy naopak ze třinácti bitev dvanáct zvládl za plný počet.

SPOLEHLIVÁ OFENZIVA

Nejlepší střelec, druhý muž kanadského bodování, suverénně nejproduktivnější obránce a celkově druhá nejlepší ofenziva soutěže. Není jasnějšího důkazu, o co se Třinec opírá. Trio Stránský Vrána Růžička se stalo nejúdernější formací ligy, k tomu má skvělou podporu ze zadních řad v podobě zadáků Martina Gernáta či Milana Doudery.

Nezůstává ale jen u toho. Skvěle se v Česku předvádí Kanaďan Rodewald, stejně tak Michael Špaček. Připraveni udeřit jsou bratři Kovařčíkovi, Chmielewski, Hrňa, či mladíci Hrehorčák s Romanem. Svůj důraz určitě ukáže i Tomáš Marcinko.

VÝHLED DO PLAY-OFF

Slezané ve čtvrtfinále play-off, které začnou v sobotu 20. března, narazí na po základní části druhého nejhůře umístěného postupujícího z předkola. Jejich výhoda bude zřetelná. Kromě kvality kádru si stejně jako Sparta, Mladá Boleslav a Liberec mohou odpočinout, zatímco soupeř bude obitý z bojů o postup mezi nejlepších osm. Lze tak předpokládat posun do dalšího kola, kde už to může být jiná písnička.

Velkým otazníkem a možným minusem v porovnání s dalšími velkými favority Spartou a Libercem jsou brankáři. Ondřej Kacetl a Jakub Štěpánek neoplývají velkou jistotou, často se stává, že zápas ani nedochytají a tohle může být „Achillova pata“ jinak skvěle fungujícího stroje na vítězství.