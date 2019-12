Třinečtí se statečně prali jak s únavou a nakumulovaným programem, tak s mnoha absencemi. Proti Kanadě nemohli postavit dalšího obránce Martina Gernáta.

Kanaďané, kteří měli o několik hodin odpočinku více a o zápas méně, působili živěji, přesto Oceláři dokázali držet krok a první třetina skončila bez branek.

Ve druhé se rozhodlo o výsledku, jelikož Oceláři se nevyvarovali vyloučení a Kanaďané zkušeně trestali. Během čtyř minut dali tři góly a za tohoto stavu už bylo skoro nemožné najít síly na zvrat.

Oceláři přesto sympaticky bojovali, určitě si zasloužili aspoň čestný gól. „Rozhodl fakt, že jsme pustili Kanadu do přesilovek, kde nám soupeř ukázal nesmírnou kvalitu a dal tři góly. Při hře pět na pět hráli kluci výborně, drželi se toho, co jsme jim řekli,“ hodnotil závěrečný zápas jeden z třineckých koučů Marek Zadina.

I tak zanechali Oceláři v Davosu slušný dojem. Na jejich holích skončil pořadatel turnaje, další švýcarský celek Ambri-Piotta či účastník KHL z Ufy, a to se počítá. „Celkové hodnocení turnaje je pozitivní, kluci hráli fantastický hokej a hlavně hráli srdcem. Neměli jsme tady kompletní kádr, chci proto vyzvednou i kluky z Frýdku-Místku, pro které to musel být zážitek. Možná už nikdy v životě takový turnaj nebudou hrát, přesto to zvládli perfektně. Věřím, že dobrou pohodu a zkušenosti z Davosu si přeneseme i do extraligy,“ zakončil Zadina.

Tým Kanada – Oceláři Třinec 4:0 (0:0, 3:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 30. Jeffrey (Tambellini, Versteeg), 32. Mitchell (Noreau, Clark), 34. Versteeg (Noreau, Jeffrey), 45. Jeffrey (Noreau). Rozhodčí: Lemelin, Romasko – Kaderli, Nikulainen. Vyloučení: 2:5. Využití: 3:0. Diváci: 6300.

Třinec: Štěpánek – M. Doudera, Haman, D. Musil, Hrachovský, Zahradníček, M. Adámek – Dravecký, Marcinko, M. Stránský – Martynek, M. Kovařčík, O. Kovařčík – Adamský, Polanský, Chmielewski – Hrňa, Mikulík, Novotný – Szturc. Trenéři: Zadina a Raszka.