Oceláři neprohráli v lázeňském městě od prosince 2015 a nutno dodat, že tři bodyz ledu Energie už nutně potřebovali.

Trenér Václav Varaďa dal mezi tyčemi znovu příležitost Petru Kváčovi, a ten nezklamal.

Po téměř měsíční pauze se v sestavě objevil také Jiří Polanský.

„Myslím, že jsme dnes odehráli velmi dobré utkání. Věděli jsme, že domácí mančaft hraje na vlastním ledě velmi dobře, připravili jsme se na něj. Věděli jsme, že Vary mají velmi dobrý přechod z obrany do útoku a výborně bruslí. To jsme jim eliminovali,“ předložil plán, jak ve Varech uspět, Varaďův asistent Marek Zadina.

Oceláři po zápase skutečně jen sčítali klady. „Výborně jsme si odehráli útočné pásmo, dali jsme góly v přesilovce a prosadili se i obránci. Ti nám dnes pomohli k vítězství výrazně,“ chválil Zadina.

Karlovarský asistent trenéra Pešouta Tomáš Mariška zalitoval špatného vstupu do zápasu. „Dostali jsme hned gól, pak jsme sice srovnali, ale vzápětí zase inkasovali. Měli jsme několik šancí, a to i v přesilovkách, které jsme ale nevyužili a Třinec je natolik kvalitní mančaft, že si to už pohlídal. Navíc jsme mu umožnili dávat laciné branky, to je pak soupeř vyloženě na koni,“ kroutil Mariška hlavou.

Uznal, že jakmile se Vary dostaly do oslabení, bylo pro ně těžké čelit třineckému útoku. „Těžko můžeme vzdorovat ofenzivní síle, jakou má momentálně Třinec,“ dodal Mariška.

Energie Karlovy Vary – Oceláři Třinec 2:6 (1:3, 1:1, 0:2)

Branky a nahrávky: 6. Gríger (Stříteský, Šenkeřík), 31. Eminger (Graňák, V. Polák) – 3. M. Stránský (Marcinko, P. Vrána), 9. P. Vrána (M. Doudera, Gernát), 19. Galvinš (Chmielewski), 28. Gernát (Marcinko, Chmielewski), 47. M. Doudera (P. Vrána), 52. M. Doudera (Hrňa, Dravecký). Rozhodčí: Pražák, Šindel – Gerát, Hynek. Vyloučení: 5:5, navíc Vondráček (K. Vary) 5 min. + DKU. Využití: 2:3. Diváci: 4048.

Třinec: Kváča – Gernát, M. Doudera, Galvinš, D. Musil, M. Adámek, Kundrátek – M. Stránský, P. Vrána, Martin Růžička – Hrňa, Marcinko, Chmielewski – Hrehorčák, M. Kovařčík, O. Kovařčík – Adamský, Novotný, Dravecký – Polanský. Trenér: Varaďa.