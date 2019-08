Dvěma góly (a nahrávkou) se blýskla nová posila Matěj Stránský, dvakrát se prosadila i tradiční opora Jiří Polanský. Oceláři v létě udrželi všechny klíčové hráče, a za ty, kteří odešli, získali adekvátní náhradu (Hrubec – Bartošák, Werek – Stránský, Cienciala – Kvasnica, Hrehorčák), k tomu se vrátil Kundrátek.

Oceláři se v přípravě prezentují ofenzivním hokejem, ve třech utkáních dali 15 gólů! V úterý vyhráli v Brně 6:3. „Vstup do utkání nám vyšel velmi dobře, brzy jsme vedli o tři góly, ale od druhé části se hra vyrovnávala. Udělali jsme sice pár chyb, domácí nás zatlačili a snížili, ale závěr zápasu jsme zvládli na výbornou. Bylo to hodně živé utkání s vysokým tempem. Stále jsme ve fázi hledání optimální sestavy. Výkon Matěje Stránského, který debutoval, nás potěšil. Věřím, že takovou hru si přenese i do soutěžních zápasů,“ zhodnotil pro klubový web „pohodovou“ výhru jeden z třineckých trenérů Marek Zadina.

Další - a poslední - přípravný duel odehrají Oceláři ve čtvrtek od 17 hodin doma proti Olomouci.

Kometa Brno – Oceláři Třinec 3:6 (1:3, 0:0, 2:3)

Branky a nahrávky: 20. Hruška (Mueller, Gulaši), 45. Horký (Hruška, Plekanec), 59. Hruška – 12. Novotný (Hrehorčák), 15. Polanský (Stránský), 17. Hrňa (Kundrátek, Chmielewski), 54. Stránský (Kundrátek), 56. Polanský, 57. Stránský (Adamský). Rozhodčí: Jeřábek, Obadal – Komínek, Měkýš. Vyloučení: 4:4. Využití: 0:1. Diváci: 4 039.

Třinec: Kváča – Dravecký, Kundrátek, Gernát, Haman, Adámek, Hrachovský – Chmielewski, Marcinko, Hrňa – Adamský, Polanský, Stránský – Kofroň, Hladonik, O. Kovarčík – Hrehorčák, Novotný, Kvasnica. Trenéři: Varaďa a Zadina.