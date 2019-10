Třinec – Švýcarsko - země třineckým hokejistům zaslíbená? Uvidíme. Oceláři včera v pravé poledne odletěli z letiště v Mošnově směr Ženeva, odkud se vydali do Lausanne.

Oceláři se chystají na rozhodující souboj v Lize mistrů. | Foto: Petr Rubal

Právě v tomto stopětatřicetitisícovém městě odehrají svěřenci trenéra Václava Varadi poslední duel základní skupiny D Champions Hockey League a ve hře bude samotný postup do osmifinále (plus první místo ve skupině a lepší nasazení v play off).