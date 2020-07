S polským Kanaďanem Wojtkem Wolskim jsou Oceláři stále v kontaktu. „Celosvětová situace je ale složitá, uvidíme, jak to nakonec bude. O Wojtka ale máme velký zájem,“ poznamenal trenér Ocelářů.

Byl rád, že už jeho tým v době koronavirové mohl být pospolu. „Jsem rád za to, že se to celé zase rozběhlo. Věřím, že hráči to vnímali obdobně a těšili se také na led. V tuto chvíli věřím, že máme silný kádr a můžeme usilovat o nejvyšší příčky, ale stále uvažujeme o posílení některých postů, na kterých cítíme, že bychom mohli mít větší konkurenci,“ uvažoval Varaďa.

Jak se hráči vyrovnávali se současným stavem? „Život nám přinesl takovou situaci, bylo potřeba se k tomu postavit zodpovědně. Nám pandemie sezonu přerušila, ale i lidé, kteří dělají cokoliv jiného, museli změnit každodenní režim. Všichni jsme si jen přáli, aby těch nakažených bylo co nejméně. Věřím, že ta čísla se brzy vrátí do normálu,“ vyjádřil přesvědčení Tomáš Marcinko.

Ve Wek Areně však nechyběla ani nová tvář v obraně - Jan Jaroměřský. „Začátky jsou vždy těžké, je to už dlouhá doba, kdy nám všem skončila sezona. V Třinci mě nepřestává vše udivovat. Přišel jsem tady s nějakou představou, ale předčilo to vše, co jsem očekával. Z mé strany panuje velká spokojenost,“ uznal Jaroměřský.