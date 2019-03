Oceláři po dvou gólech Marcinka a Wereka zapsali „povinné“ body a skončí už nejhůř druzí. Stále mají šanci zabojovat o Prezidentský pohár, tedy první místo po základní části. „Máme, ale neřešíme to. Díváme se sami na sebe. Rozhodne až poslední kolo,“ poznamenal jeden z třineckých trenérů Marek Zadina.

Domácí se za třemi body odpíchli v prostřední části, kdy nejprve parádně švihem skóroval Marcinko a po něm i Werek. „My jsme si už v první třetině vypracovali několik šancí, ale i tak jsme museli naši hru v útočném pásmu zjednodušit, protože jsme to hráli spíš na krásu a ne účelně. To se od druhé třetiny změnilo, tlačili jsme se do brány, akorát jsme si nepomohli v přesilovkách, které jsme nedokázali zužitkovat, přestože jsme jich dostali k dispozici hodně,“ uznal Zadina.

O tomtéž, akorát z opačného pohledu, mluvil i asistent chomutovského kouče Růžičky Jan Štastný. „Myslím, že jsme neodehráli špatné utkání a při hře pět na pět jsme byli domácím i rovnocenným soupeřem. Jenže neproměňujeme šance, to je naše dlouhodobá bolest. Dáváme teď v průměru jeden gól na zápas, a to je strašně málo. Další věc je ta, že jsme nediscplinovaní a máme spoustu vyloučení. I dnes jich bylo hodně, tuším osm nebo devět, a s takovým soupeřem to prostě nejde. Ten vás vždycky potrestá. Nehledě na to, že v oslabeních nás to stojí spoustu sil, které nám pak chybějí v momentě, kdy potřebujeme dát gól. Pak postrádáme drajv a sílu,“ konstatoval Šťastný.

Domácí si tak po šesté výhře v řadě zajistili nejhůře druhé místo po základní části a jen tak mimochodem i pátou účast v Lize mistrů za posledních šest sezon. Jejich myšlenky už ale směřují k play-off. „Samozřejmě, k tomu se upínáme. Musíme ale zapracovat prakticky na všem,“ zakončil Zadina.

Oceláři Třinec – Piráti Chomutov 4:1 (1:0, 2:1, 1:0)

Branky a nahrávky: 6. Marcinko (Martin Růžička, Hrňa), 25. Marcinko, 35. Werek (Galvinš, Polanský), 60. Werek (Polanský) – 36. V. Růžička (J. Stránský). Rozhodčí: Kubičík, Pavlovič – Bryška, Lučan. Vyloučení: 5:8. Využití: 1:1. Diváci: 4487.

Třinec: Hrubec – Gernát, M. Doudera, Galvinš, D. Musil, M. Adámek, Matyáš – Svačina, P. Vrána, Martin Růžička – Dravecký, Marcinko, Hrňa – Werek, Polanský, Novotný – Chmielewski, O. Kovařčík, Cienciala – Raška. Trenér: Varaďa.