Oceláři v úterý večer vyloupili libereckou arenu, aniž by domácím Bílým Tygrům dovolili skórovat. Vítěz základní části je v posledních dnech očividně z formy, prohrál poslední tři zápasy a nemůže se dostat na hranici sta bodů.

Slezané mají stále reálnou šanci skončit v tabulce druzí. Musí však v pátek porazit Plzeň v normální hrací době a doufat, že naopak Sparta v šedesáti minutách nezdolá Olomouc.

Oceláři přijeli do Liberce napravit porážku od Pardubic, což se jim dokonale povedlo. Vítězný gól vstřelil už ve 47. sekundě zápasu kanonýr Martin Růžička. A protože Jakub Štěpánek zlikvidoval všech jedenadvacet střel Liberce, mohl si připsat druhé čisté konto sezony a Třinec pohodovou výhru, kterou soupeři zároveň jasně naznačil, že pokud na sebe oba celky v play off znovu natrefí, nebude to s nimi mít majitel Prezidentského poháru zpod Ještědu vůbec snadné.

„Blíží se play off, není čas na chyby,“ zubil se po utkání Matěj Stránský, autor jedné z třineckých tref. „Chtěli jsme napravit ten poslední zápas s Pardubicemi. Po něm jsme si v kabině řekli, že takhle to nejde, blíží se play off a my se musíme držet plánu, který nám trenéři připraví a ne dělat individuální chyby. Dneska jsme na Liberec vletěli, vytvořili si náskok a pak to vlastně jen kontrolovali,“ rekapituloval zápas.

Oceláři vědí, že potřebují zabodovat i v posledním utkání. „Jdeme do toho naplno. V play off je lepší začínat doma, takže chceme být co nejvýš. Hlavně, abychom vyladili formu. Musíme makat jeden za druhého, pomáhat si,“ nabízí Stránský recept, jak uspět v nejdůležitější fázi sezony.

Bílí Tygři Liberec – Oceláři Třinec 0:4 (0:1, 0:2, 0:1)

Branky a nahrávky: 1. Růžička (M. Stránský, Gernát), 26. M. Stránský (Gernát), 38. Marcinko (M. Stránský, M. Doudera), 57. Chmielewski (M. Kovařčík). Rozhodčí: Šír, Horák – Gerát, Hynek. Vyloučení: 2:4, navíc Šmíd (L) DKU. Využití: 0:1. Diváci: 7 293.

Liberec: Hrachovina – Knot, Šmíd, Graborenko, Kotvan, Havlín, Derner, T. Hanousek – Birner, L. Hudáček, Lenc – Marosz, Bulíř, M. Zachar – L. Krenželok, P. Jelínek, Ordoš – J. Vlach, Šír, Valský. Trenéři: Augusta a Kudrna.

Třinec: Štěpánek – M. Doudera, Gernát, M. Adámek, D. Musil, Roth, Kundrátek, Zahradníček – Martin Růžička, P. Vrána, M. Stránský – O. Kovařčík, Marcinko, Hrňa – Dravecký, M. Kovařčík, Adamský – Kofroň, Novotný, Hrehorčák. Trenér: Varaďa.