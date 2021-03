Důležitým faktorem odvety bylo, že v sestavě nechyběl ani kapitán domácího týmu Petr Vrána, který přitom v sobotu odstoupil ze zápasu po zákroku Michala Gulašiho.

Oceláři se však rozjížděli pomalu, a jestliže v prvním klání se úvod vydařil jim, start druhého duelu patřil hostům. Brňané na nic nečekali a hned se pustili do svého soupeře, aniž by na nich měl předchozí debakl nějaký viditelný vliv, a Kacetl se měl co ohánět.

Při střele Zámorského ho nejprve zachránilo jeho rameno, o pár okamžiků později ale třinecký gólman po bombě stejného hráče kapituloval. Hra se poté srovnala, činit se musel i na opačné straně Klimeš.

V 11. minutě měl velkou možnost Schneider, ale netrefil prázdnou branku a místo toho nedlouho poté vyrovnal z dorážky Kurovský. Následovaly možnosti na obou stranách, soupeři měli i přesilovou hru, ale zatímco Kometa se neprosadila, pět vteřin před sirénou skóroval po nahrávce Vrány třinecký Stránský.

Elitní útok Ocelářů zaúřadoval také ve 27. minutě, kdy se po další skvělé nahrávce Vrány prosadil tentokrát Martin Růžička. Aby toho pro hosty nebylo málo, následovala početní výhoda Slezanů, Schneider ztratil puk a z následného brejku překonal Klimeše Michal Kovařčík. A jen dvě vteřiny před druhou pauzou přidal pátou branku Hrňa.

Využít početní převahu mohli hned na začátku třetí třetiny mohla i Kometa, nejblíže měl ke gólu Zaťovič, ale toho fantasticky vychytal Kacetl. Třinecký brankář byl krátký ve stejné situaci až ve 47. minutě proti zakončení Holíka, který tak dal Kometě naději na obrat. Bondra s Pláškem pak nebyli od dalšího úspěchu daleko, ale nemířili přesně.

Závěr si pak Třinec už pohlídal, naopak ještě skórovali Michal Kovařčík s Tomášem Marcinkem, a podruhé v sérii vyhrál.

Hlasy trenérů po utkání:

Václav Varaďa (Třinec): "Vítězství si velmi vážím. Bylo super, že jsme po inkasované brance (ve třetí minutě) otočili ještě v první třetině. Ve druhé jsme si vytvářeli docela dost příležitostí a kluci ji vyjádřili i gólově. Znovu jsme odskočili (na 5:1) před koncem druhé třetiny, to nás uklidnilo. Ve třetí už byla hra hodně rozkouskovaná přesilovkami a oslabeními, to ubralo na kvalitě utkání. Za výkon musím kluky pochválit, ale série nekončí. Je to 2:0. Speciální týmy jsou rozdílovým faktorem v této sérii, v obou utkáních jsme si byli schopni pomoci v průběhu zápasu."

Jiří Horáček (Brno): "Vstup do zápasu nebyl vůbec špatný. Měli jsme ještě šanci na 2:0, bohužel jsme nedali. Potom se to začalo lámat a po našich zbytečných chybách jsme zápas ztratili. (Čtyři góly v oslabení) byly o nás, měli jsme nějaké věci domluvené a neplnily se. Série se stěhuje do Brna za stavu 0:2, ale rozhodně nikdo neskládá zbraně. Takové situace jsme zažili, nic se neděje. Dva dny potrénujeme, nachystáme se a hrajeme dál."

Oceláři Třinec – Kometa Brno 7:2 (2:1, 3:0, 2:1)

Branky a nahrávky:Branky a nahrávky: 12. Kurovský (Hrňa, Marcinko), 20. Stránský (P. Vrána, Hrňa), 27. M. Růžička (P. Vrána, Stránský), 30. M. Kovařčík (M. Špaček, Gernát), 40. Hrňa (Freibergs, P. Vrána), 59. M. Kovařčík (M. Špaček, Kundrátek), 60. Marcinko (Rodewald, Gernát) – 3. Zámorský (P. Holík, F. Král), 47. P. Holík (F. Král, Mueller). Rozhodčí: Hodek, Obadal – Lhotský, J. Svoboda. Vyloučení: 5:7. Využití: 4:1. Bez diváků. Stav série: 2:0.

Třinec: Kacetl – Gernát, M. Doudera, Jaroměřský, D. Musil, Kundrátek, Freibergs – Martin Růžička, P. Vrána, M. Stránský – Hrňa, Marcinko, Kurovský – Rodewald, Špaček, M. Kovařčík – Dravecký, Miloš Roman, Hrehorčák – Chmielewski. Trenéři: Varaďa a Zadina.

Kometa Brno: Klimeš – F. Král, Zámorský, Kučeřík, Bartejs, Gulaši, Svozil, Barinka – Zaťovič, P. Holík, Mueller – Valský, Rákos, Vincour – Bondra, Klepiš, Schneider – Plášek ml., Střondala, Mrázek. Trenéři: Zábranský, Horáček, Pokorný, Zachrla a Kováčik.