Litvínov zdolali těsně 3:2. V minulé sezoně proti němu posbírali 12 z dvanácti možných bodů, předloni to bylo to samé a v sezoně 2016/17 to bylo bodů devět.

Z výhry za tři body nad Oceláři se Chemici radovali naposledy 8. ledna 2016 a nic na tomto faktu se neměnilo ani v neděli.

Domácí začali zhurta, vymohli si dvě přesilovky, o tu druhou ale záhy přišli. Nicméně do vedení se dostali, a to když Vrána šikovně tečoval ránu Rotha. Gól muselo posvětit až video, a to vzhledem k možnému Vránovu hraní vysokou holí.

Druhá třetina se nesla valnou část ve znamení Ocelářů, za které si vůbec premiérové trefy v extralize připsali David Kofroň a Matěj Stránský.

Za Litvínov korigoval polský útočník Paweł Zygmunt, čímž vykřesal pro své barvy naději.

Domácí si pak udržovali dvougólový odstup, ale pozor! Přišla závěrečná desetiminutovka, a tudíž letošní slabá disciplína Třineckých. V 52. minutě to dokumentovali inkasovaným gólem od Kašpara.

Zbytek zápasu už si ale pohlídali a připsali si do tabulky druhé vítězství.

Potřebujeme, aby šli kluci po hlavě do brány

Radost měl i domácí trenér Václav Varaďa. „Měli jsme dobrý pohyb a dělali jsme Litvínovským problémy v jejich obranném pásmu. Z toho pramenily jejich fauly. Škoda, že jsme v první třetině nedali více branek, párkrát jsme netrefili odkrytou bránu,“ vybavoval si.

V určitých pasážích však jeho tým měl dobrý tlak. Vypadá už hra více podle trenérových představ? „Jsem rád, že jsme si ten tlak vytvořili, že se hráči dostávají do střeleckých příležitostí. Michal Kovařčík jel třeba sám na bránu, měli jsme akce dva na jednoho. Je fajn, že kluci jdou po hlavě do brány, z toho pramenil i ten gól Matěje Stránského. Vrhl se po puku, jinak by to tam nepadlo. Tohle potřebujeme,“ pochvaloval si Varaďa.

Jeden z litvínovských koučů Radim Skuhrovec viděl zápas takto: „Šli jsme do utkání s plánem, který se nám dařilo zpočátku dodržovat. Pak přišla série vyloučení, dostali jsme domácí na koně a ti nám odskočili. Ještě jsme stav snížili a chtěli jsme ve třetí třetině za každou cenu srovnat. Do šancí jsme se dostávali, ale opět jsme doplatili na disciplínu. V posledních čtyřech minutách jsme dohrávali v oslabení a to se zápasy těžko otáčí.“

I tak Chemici domácím jejich situaci v závěru řádně zkomplikovali. Oceláři ztratili poslední dva zápasy v posledních minutách, v Ostravě dokonce sekundách. Jak Varaďovi bylo, když se stav 3:0 proměnil ve skóre 3:2 a opěr hrozila ztráta bodů? „Ta odpovědnost na hráčích byla vidět. Je to těžké psychicky. Naštěstí jsme to zvládli a věřím, že nás to posílí do dalších utkání. Já sám jsem vždycky nervózní, i když vedeme třeba 5:0. Prožívám každé střídání,“ usmál se třinecký trenér.

Oceláři Třinec – Verva Litvínov 3:2 (1:0, 2:1, 0:1)

Branky a nahrávky: 14. P. Vrána (Roth, Gernát), 37. D. Kofroň (Adamský), 38. M. Stránský (P. Vrána) – 40. Zygmunt (Ščotka, J. Říha), 52. Kašpar (V. Hübl, Jarůšek). Rozhodčí: Šír, Kubičík – Gebauer, Lederer. Vyloučení: 3:7. Bez využití. Diváci: 4 037.

Třinec: Bartošák – Roth, Gernát, F. Haman, Galviņš, Hrachovský, M. Doudera – M. Stránský, P. Vrána, Hrehorčák – Hrňa, Marcinko, Dravecký – O. Kovařčík, M. Kovařčík, Chmielewski – D. Kofroň, Hladonik, Adamský. Trenér: Varaďa.

Litvínov: Honzík – Trončinský, Kubát, J. Říha, Ščotka, Štich, Jánošík, L. Doudera – Gerhát, V. Hübl, Zygmunt – Jarůšek, Myšák, Kašpar – M. Hanzl, J. Mikúš, Petružálek – Jurčík, Helt, Trávníček. Trenér: Šlégr.