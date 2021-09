Třinec : Mazanec – Kundrátek, D. Musil, M. Doudera, Marinčin, M. Adámek, Jaroměřský – Martin Růžička (A), P. Vrána (C), A. Nestrašil – Hrňa, Marcinko, Daňo – O. Kovařčík, M. Kovařčík, Chmielewski– Kofroň, Miloš Roman, Hrehorčák – Dravecký (A). Trenér: Varaďa.

Poslední zásah pak obstaral Hrňa. „Hráli jsme dnes solidně i do obrany, děkuju hráčům za výkon,” dodal Varaďa.

Druhá třetina žádný gól nenabídla, ve třetím dějství ale dával už na 3:0 nováček v ocelářském dresu Daňo. „Ta branka nám dala klid a už jsme to uhráli zkušeně, moc šancí tam soupeř neměl,” prohlásil spokojeně Varaďa.

„Vstoupili jsme do utkání velmi dobře, měli jsme dobrý pohyb,” prohlásil po utkání trenér Třince Václav Varaďa.

/FOTOGALERIE/ Obhájci loňského extraligového titulu z Třince vstoupili do nové sezony domácím duelem s Českými Budějovicemi. Oceláři jasně vyhráli, brankář Mazanec má navíc nulu.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.