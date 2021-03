Bez gólmana Jakuba Štěpánka a útočníka Ondřeje Kovařčíka vstoupí dnes a zítra hokejisté Třince do čtvrtfinále play-off extraligy. Oba vynechají první dvě utkání kvůli nemoci. Zejména ztráta brankářské jedničky je pro Oceláře citelná, zastoupí ho tak Ondřej Kacetl.

Václav Varaďa a jeho Oceláři jsou do play-off. | Foto: Kamil Košun

„Já si jen přeju, aby to kluky trefovalo. Aby udělali v bráně maximum a pomohli týmu,“ říká trenér Václav Varaďa. „Musím říct, že druhé místo a 106 bodů v základní části je i vizitka brankářů, kteří to občas v našem týmu a s naším hokejem nemají moc lehké. Nejde na ně moc střel a musí se držet v koncentraci. Pak přijde gólová šance, to je těžké. My je potřebujeme,“ dodává.