Odveta se hraje ve středu 26. srpna od 17 hodin v třinecké Werk Areně.

Slezané naskočili do utkání už s Filipem Zadinou z Detroitu, synem třineckého asistenta Marka, který začne novou sezonu v domácí extralize. Zadina junior se ihned blýskl gólem ve druhé minutě, pak přidal ještě jeden a Oceláři se po vyhrané třetině odpíchli k suverénnímu vítězství.

Navíc jejich dominance byla i herní, často dostávali soupeře do úzkých, vyhověli si v kombinaci a předvedli téměř suverénní výkon.

V jejich dresu se představil i dvaadvacetiletý Lukáš Jašek, kmenový hráč jiného klubu z NHL, a sice Vancouveru, který by se rád dostal do prvního mužstva Canucks. I on ale začne novou sezonu v Třinci.

Mountfield Hradec Králové – Oceláři Třinec 1:7 (1:3, 0:3, 0:1)

Branky a nahrávky: 6. Lev (R. Pavlík) – 2. Zadina (Musil), 5. Stránský (Hrňa, M. Růžička), 13. Zadina (Doudera), 23. Chmielewski (Veselý), 29. Raška (Veselý), 35. M. Růžička (Stránský), 48. Kofroň (Kundrátek). Rozhodčí: Hradil, Kika – Gebauer, Rožánek. Vyloučení: 7:2 Využití: 0:2. Diváci: 1044.

Třinec: Štěpánek – Gernát, Doudera, Galvinš, Musil, Jaroměřský, Kundrátek, Adámek – Stránský, Vrána, M. Růžička – Zadina, Jašek, O. Kovařčík – Chmielewski, Veselý, Raška – Kofroň, M. Kovařčík, Hrňa. Trenér: Varaďa.