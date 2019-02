Zápas měl pro třinecké hokejisty několik milníků. Martin Růžička dal jubilejní dvoustý gól za Třinec (pak přidal i ten dvoustý první), sedmnáctiletý Adam Raška zase zaznamenal svou premiérovou trefu v extralize.

Oceláři za sebou táhli nepříjemnou domácí šňůru tří proher, ale na ledě Litvínova si věřili. Je to jejich nejoblíbenější soupeř v soutěži. Zvládli proti němu posledních devět vzájemných zápasů a v úterý přidali i desátou výhru v řadě. A to se zdálo, že hráli valnou většinu hrací doby téměř na půl plynu.

„Měli jsme tři porážky v řadě, to je pravda, ale herně to podle mě nebylo zase tak špatné. Dneska nám ale vyšel začátek, první třetina byla skvělá, napadalo nám to tam a od toho se vše odvíjelo. Skóre už jsme udrželi až do konce,“ pochvaloval si muž zápasu Petr Vrána, jenž dvěma exkluzivními přihrávkami nabil na góly Martinu Růžičkovi.

„Jo, tak ta první byla trochu se štěstím, druhá mi vyšla, to je fakt,“ připustil Vrána po zápase. Zdá se, že trenéři konečně našli složení formace, která by Vránovi mohla vyhovovat. Vrána se představil vedle Růžičky a Scvačiny už v neděli proti brněnské Kometě. Tam ale byli Oceláři ještě jaloví.

Ne tak v Litvínově. A vypadá to, že kombinační hra Třince bude sedět i samotnému Vránovi. „Kluci jsou hodně herní, já jen doufám, že budeme schopni na dnešní výhru navázat,“ přál si po jasné výhře.

Mikúš: Vůbec jsme je nestíhali

Juraj Mikúš na straně domácích jen uznal, že Chemici dnes na Třinec neměli. „Třinec hrál výborně už od začátku, kombinačně, rychle. Vůbec nebylo poznat, že má za sebou tři prohry. U všeho byli dříve a my se jen dívali,“ nebyl spokojen.

„Rozdíl byl jednoznačně v našem pohybu, v nasazení a intenzitě. Tam nás Třinec přehrál. My jsme dělali naivní chyby, opakujeme si to snad dvacet zápasů a zase je uděláme,“ kroutil hlavou.

Podobně jako Oceláři i domácí chtěli hrát jednoduše. „Ani to se ale nepovedlo. Puky nám z třetiny chodily komplikovaně, propadali jsme v obranném pásmu, a oni jezdili tři na dva nebo dva na jednoho. Nestíhali jsme je dohrávat. Udržet se v desítce bude náročné, ale s takovým hokejem nemáme šanci,“ přiznal Mikúš upřímně.

Oceláři rozhodli o tříbodovém importu už během úvodní dvacetiminutovky. V 8. minutě vsítil po pěkné akci gól Adam Raška. Jak se později ukázalo, byl to gól vítězný a pro mladého útočníka Třince i premiérový v extralize. Na něj pak navázali i další hráči, zaujal Martin Gernát, který si puk vybojoval, projel s ním do útočné třetiny a sám i zakončil.

Po čtvrté brance Svačiny to litvínovského gólmana Januse přestalo mezi tyčemi bavit a přepustil své místo Petráskovi, ale i toho hosté překonali, konkrétně Růžička, který tak načal třetí stovku gólů v třinecké organizaci.

A ještě jednoho hrdinu měl úterní zápas. Páté čisté konto v sezoně vychytal Šimon Hrubec, který padesát minut v brance mrznul a zahřál se až v poslední pětiminutovce, hlavně v přesilovce Chemiků pět na tři. Byla to jeho 33. nula v soutěži, čímž poskočil v této „disciplíně“ na deváté místo historické ligové tabulky. Nechal za sebou Adama Svobodu, se kterým se dosud dělil o desátou pozici.

Verva Litvínov – Oceláři Třinec 0:5 (0:3, 0:1, 0:1)

Branky a nahrávky: 8. Raška (Marcinko, D. Musil), 9. Martin Růžička (Vrána), 10. Gernát, 23. Svačina (D. Musil, Hrubec), 54. Martin Růžička (Vrána). Rozhodčí: Horák, Pešina – Ganger, Špůr. Vyloučení: 3:4. Využití: 0:1. Diváci: 3167.

Třinec: Hrubec – Gernát, Roth, Galvinš, D. Musil, M. Adámek, Matyáš – Svačina, Vrána, Martin Růžička – Dravecký, Marcinko, Hrňa – Werek, Polanský, Š. Novotný – Chmielewski, M. Kovařčík, O. Kovařčík – Raška. Trenér: Varaďa.