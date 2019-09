Trenéři Třince museli provést změny v sestavě, neboť se opět nedostávalo beků (stejně jako na startu minulé sezony). zadním řadám tak šel vypomoci rutinér Vladimír Dravecký, který se v obraně objevil poprvé od semifinále v play off. Z Frýdku-Místku si zase Oceláři stáhli Ondřeje Hrachovského.

A derby začali skvěle. V první třetině pomalu nepůjčili soupeři puk. Vedli však jen o gól, což se ukázalo jako zásadní. „Měli jsme jít rozhodně do vícebrankového vedení. Vítkovice ale po srovnání ožily a pak už to bylo otevřené,“ souhlasil bek Ocelářů Milan Doudera.

Vítkovice hodně podržel gólman Svoboda. Především díky němu prohrávali Ostravané jen 0:1. Oceláři na něj vyslali za třetinu 21 střel! Na druhé straně se Bartošák spíše nudil.

Ve druhé třetině se obraz hry změnil. Po špatném střídání Třince se na útočné modré zjevil osamocený Lakatoš a vyrovnal na 1:1. Od té doby byl v permanenci také Bartošák, který potvrdil, proč jej před sezonou angažoval právě mistr z Třince. V několika případech svůj tým podržel, a to nejen v době, kdy Vítkovice šťastně srovnaly při špatném střídání, ale i v době, kdy se nadechovaly k náporu v poslední části.

Ten byl po gólech Vrány a Marcinka, nového snajpra Ocelářů v této sezoně, výrazně otupen. Třinečtí směřovali ke tříbodové výhře, štěstí se však usmálo na Vítkovice, a to výrazně.

Nejprve skóroval po objetí brány Kurovský, přičemž jeho střelu mohl na čáře zachytit Haman. Hosté měli docela smůlu.

Obrovská porce štěstí pak stála při domácích v 58. minutě při risku bez brankáře, kdy si Bukarts z hloubi pole najel do útočné třetiny, nahodil si puk o zadní mantinel, ten se mu odrazil přímo na hůl a jeho střelu ještě tečoval Chmielewski do vinklu vlastní brány – 3:3.

V posledních sekundách dokonaly Vítkovice obrat, Galvinšovi scházel kousíček, aby puk vyhodil z pásma, nepovedlo se a Dej trefil Ostravanům tři body. Vítkovice vedly v zápase pouhých devět sekund, přesto jim to stačilo k výhře.

„Dostali jsme hloupé a hlavně levné góly. Skoro všechny po našich chybách a nedorozuměních. Takový zápas si musíme pohlídat,“ mrzela ztracená koncovka Petra Vránu, který ve třech zápasech nové sezony posbíral už pět bodů. „Ty mě těší, ale na začátku sezony jsou důležitější body týmové a my dnes nemáme žádný. Jsme zklamaní, zbytečně jsme ztratili vedení 3:1,“ dodal smutně.

To domácí gólman Miroslav Svoboda prožíval euforii a nechal se trochu unést. „Miluju kluky za to, co dnes předvedli! Dlouho jsem nezažil takovou partu,“ chrlil ze sebe po nevídaném finiši.

Vítkovice Ridera – Oceláři Třinec 4:3 (0:1, 1:0, 3:2)

Branky a nahrávky: 29. Lakatoš (Bukarts, Šidlík), 56. Kurovský (Vopelka), 58. Bukarts, 60. Dej (Bukarts) – 14. Marcinko (Hrňa, Gernát), 41. Vrána (Chmielewski, M. Stránský), 53. Marcinko. Rozhodčí: Pešina, Hejduk – Hlavatý, Tošenovjan. Vyloučení: 2:4. Využití: 1:1. Diváci: 5 699.

Třinec: Bartošák – Galvinš, Musil, Dravecký, M. Doudera, Gernát, Haman, Hrachovský – Chmielewski, Vrána, M. Stránský – Novotný, Marcinko, Hrňa – Adamský, M. Kovařčík, O. Kovařčík – Hrehorčák, Hladonik, Kofroň. Trenér: Varaďa.