Zatímco hostům chybělo trio reprezentantů (Stránský, Musil, Špaček), domácí bez Němečka a Tomáška nasadili duo omluvených z nominace národního týmu Řepík, Rousek.

Přitom právě Slezané měli skvělý vstup do utkání, když už ve třetí minutě skóroval Adámek, na kterého nedlouho poté navázal po práci Marcinka Kurovský, čímž hosté vyhnali Machovského z branky. Sparťané se sice snažili o odpověď, ale zahrozili jen možností Řepíka, jinak Kacetl nějaké vyložené šanci v první třetině čelit nemusel.

V úvodní části šlágr žádné strhující drama nenabídl, to se nezměnilo ani v prostřední dvacetiminutovce. Až osm minut před další pauzou se do dobré možnosti dostal po nahrávce Horáka Řepík a snížil. A netrvalo to dlouho než bylo vyrovnáno.

Solidní možnost nezužitkoval Gernát, a po následném úniku se prosadil mezi Kacetlovy betony Polášek. Sparta pak dostala možnost přesilové hry pět na tři, ale další změnu ve skóre nepřinesla.

Závěrečná třetina mnoho vzruchu neukázala. Až v 58. minutě, kdy Kudrna dostrkal pukl do třinecké branky a zařídil Spartě zisk tří bodů.

Sparta Praha – Oceláři Třinec 3:2 (0:2, 2:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 32. Řepík (Horák, Rousek), 36. Polášek, 58. Kudrna (Říčka, Súkel) – 3. M. Adámek (Hrňa, Kurovský), 9. Kurovský (Marcinko). Rozhodčí: Hodek, Šír – Lederer, Lhotský. Vyloučení: 4:4. Bez využití. Bez diváků.

Sparta Praha: Machovský (9. Salák) – Tomáš Dvořák, M. Jandus, Košťálek, Polášek, Kalina, O. Němec – Rousek, Horák, Řepík – Kudrna, Sukeľ, Říčka – Šmerha, Pech, Forman – Dvořáček, Vitouch, Zikmund. Trenéři: Jandač a Hořava.

Třinec: Kacetl – Gernát, M. Doudera, Freibergs, Kundrátek, Zahradníček, M. Adámek – Roman, P. Vrána, Martin Růžička – Hrehorčák, M. Kovařčík, O. Kovařčík – Kofroň, Marcinko, Kurovský – Dravecký, Peterek, Hrňa – Ramik. Trenéři: Varaďa a Zadina.