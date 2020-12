Utkání se ve velmi tempu rozjelo hned od úvodu a obě mužstva měla řadu nadějných útočných akcí a šancí. Góly však začaly padat až v posledních třech a půl minutách. Nejprve poslal hosty v přesilové hře do vedení Paulovič, na což o 108 vteřin později odpověděl Zadina a hned vzápětí skóre otočil Stránský.

Hosté však ještě v první třetině srovnali z hole Poulíčka a podstatně lepší vstup měli i do druhé části. Ani přes množství závarů a střel se však prosadit dlouho nemohli, až ve 27. minutě vrátil vedení Dynamu Blümel.

Jenže jen na chvíli. Pouze o 37 vteřin později srovnal Roman. Ze strany Ocelářů to však nebylo vše. Krátce za polovinou základní hrací doby se domácí dostali gólem Stránského znovu o krok napřed.

Začátek závěrečné dvacetiminutovky lépe zvládli domácí, kteří si vytvořili tlak a šance. Hosty ale držel brankář Kantor, který sice už neinkasoval, ale jeho spoluhráči ani neskórovali a tak Třinec slaví další vítězství.

Ohlasy trenérů:

Marek Zadina (Třinec): „Bylo to divoké utkání, stálo nás spoustu sil. Výsledek se převracel z jedné strany na druhou, Pardubice hrály hodně agresivně. Byly důrazní u mantinelu. Kluci ale pořádně zamakali, zápas vydřeli a nakonec získali cenné tři body.“

Richard Král (Pardubice): „Měli jsme dobrý vstup do utkání, celou první třetinu jsme hráli slušně. Pak jsme udělali dvě školácké chyby, které by se nám neměly stávat. První dva góly jsme jim prakticky darovali, ty pak měly vliv na další průběh zápasu. Povedlo se nám sice vyrovnat, od druhé třetiny ale byl Třinec lepší. Dostali jsme dva góly, po dvou zbytečných chybách, kdy jsme nechali volný střed hřiště. Ve třetí třetině už jsme neměli sílu to otočit. Třinec si to pak zkušeně pohlídal, hrál dobře do defenzívy a k ničemu nás prakticky nepustil. A když už tam něco bylo, tak jsme místo střely hledali ještě nahrávku.“

Oceláři Třinec – Dynamo Pardubice 4:3 (2:2, 2:1, 0:0)

Branky a nahrávky: 19. F. Zadina (Hrňa), 19. M. Stránský (Martin Růžička), 27. Roman (O. Kovařčík, Kundrátek), 32. M. Stránský (Gernát) – 17. Paulovič (R. Kousal, Camara), 20. Poulíček (Svačina), 27. Blümel (Kusý). Rozhodčí: Svoboda, Kika – Pešek, Malý. Vyloučení: 3:3. Využití: 0:1. Bez diváků.

Třinec: Kořenář – Gernát, M. Doudera, Galvinš, D. Musil, Jaroměřský, Kundrátek, M. Adámek – M. Stránský, P. Vrána, Martin Růžička – F. Zadina, Marcinko, Hrňa – Roman, M. Kovařčík, O. Kovařčík – Hrehorčák, Jašek, Dravecký. Trenéři: Varaďa a M. Zadina.

Pardubice: Kantor – J. Kolář, Nakládal, Mikuš, J. Zdráhal, Ďaloga, Holland, Vála – Svačina, Poulíček, Mandát – Camara, R. Kousal, Tybor – Claireaux, Anděl, Paulovič – Kusý, Matýs, Blümel. Trenéři: Král, Sýkora a Havíř.