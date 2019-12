Houževnaté Rytíře zdolali po samostatných nájezdech, které si Kladenští vyzkoušeli vůbec poprvé v sezoně. Rozhodl Ondřej Kovařčík.

Hvězdný Jaromír Jágr nehrál ve čtvrtém zápase v řadě, premiéru mezi třineckými tyčemi si naopak odbyl gólman Jakub Štěpánek.

Diváci sledovali poměrně neučesaný předvánoční hokej. Aktivnější domácí se ujali vedení, další šance ale zahodili. „Na góly se momentálně dost nadřeme. Kdybychom dali v první části dva tři góly, věřím, že pak bychom soupeře zlomili. Jenže jsme je nedali a na naše hokejky se postupně vkrádala na hokejky nepohoda a nervozita,“ uznal trenér Ocelářů Marek Zadina.

Na druhé straně ocenil, jak si mužstvo za vítězstvím šlo a příkladně bojovalo. „Jasně, tady nemáme klukům moc co vyčíst. Zvládli jsme oslabení na konci zápasu, mužstvo bojovalo. Momentálně se nedaří úplně podle představ, proto ten druhý bod bereme,“ doplnil.

Třinečtí věří, že herní nepohodu brzy zlomí. Třeba právě momentem včerejšího duelu, kdy zvládli samostatné nájezdy. Ty přitom Třinci dlouhodobě nejdou. „To je pravda, je to trochu na psychiku. Dneska jsme to prolomili a ulevilo se nám. Musím vyzdvihnout i výkon Kladna. Hrálo urputně a velmi dobře. Postupem doby si začalo věřit,“ hodnotil zápas Matěj Stránský, který dal pěkný gól ze hry a pak se trefil i v nájezdech. Celou sérii odstartoval právě on.

„Snažím se vždy střílet, protože to dělám už delší dobu. Kličky na tom ledě by dnes byly trochu riskantní. Svůj nájezd jsem dal, klukům to pak možná dodalo sebevědomí,“ uvažoval Stránský.

Jeden z kladenských koučů David Čermák litoval konce zápasu. „Hráli jsme dvě přesilovky, jednu dokonce v prodloužení, ale nebylo to ono,“ přiznal. Kladno chtělo být aktivní. „První třetina se nám vůbec nepovedla. Viděli jsme, jak tady uspělo Brno s aktivní hrou a chtěli jsme hrát stejně. Ale ztráceli jsme zbytečně puky, Třinec nás přehrával. Od druhé třetiny jsme začali hru trošku srovnávat a měli jsme několik brejkových šancí. Jágr? Říká, že ho tahá v místech, kde nikdy zraněný nebyl. Na led chodí, připravuje se, ale zatím to není stoprocentní, proto zatím nechtěl naskočit ani dnes,“ informoval Čermák fanoušky, proč se Jágr v nové sezoně ve Werk Areně zatím nepředstavil.

Oceláři Třinec – Rytíři Kladno 2:1 sn (1:0, 0:1, 0:0 – 0:0)

Branky a nahrávky: 14. M. Stránský (Marcinko), rozhodující nájezd O. Kovařčík – 23. Austin (J. Strnad, Redlich). Rozhodčí: Lacina, R. Svoboda – Gebauer, Lederer. Vyloučení: 4:3. Bez využití. Diváci: 4609.

Třinec: Štěpánek – Roth, Gernát, M. Doudera, D. Musil, Kundrátek, Zahradníček – Szturc, Marcinko, M. Stránský – O. Kovařčík, M. Kovařčík, Chmielewski – Martynek, Novotný, Adamský – Hrňa, Polanský, Dravecký. Trenéři: Zadina a Raszka.