Hokejisté Třince se po dvou venkovních utkáních v Lize mistrů představili poprvé doma. Na body ale nedosáhli.

Oceláři stále čekají na první body v Lize mistrů. | Foto: ČTK

Třinečtí hokejisté ve čtvrtek doma přivítali švýcarský Fribourg. Na svého soupeře vlétli ve velkém stylu a po třech minutách vedli zásluhou Kofroně. Poté se prosadili ještě Chmielewski a Marcinko a po první třetině to bylo 3:0. „První třetina nám vyšla, jak herně, tak výsledkově. Byli jsme jednoznačně lepší, takhle bychom si to představovali, kdybychom to vydrželi celých šedesát minut,” uvedl asistent domácí lavičky Aleš Krátoška.