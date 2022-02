Třinečtí už do utkání nasadili české olympioniky Musila s Kundrátkem, celou dobu ale byli mírně pozadu. Bílí Tygři poprvé udeřili už po těch minutách a v deváté minutě to bylo 0:2.

O chvíli později se však dokázal v přesilovce prosadit domácí Ondřej Kovařčík a Třinec se přiblížil na rozdíl jedné branky. A tento stav platit až do 58. minuty.

V závěru nejprve navýšil hostující vedení Birner, vzápětí ale znovu snížil na rozdíl jediného gólu ve hře bez brankáře Michal Kovařčík. Domácí pokračovali ve hře bez gólmana, srovnat už se jim ale nepodařilo – naopak třineckou svatyni trefil Zachar a bylo rozhodnuto – 2:4.

„Nějakou převahu jsme měli, trápíme se ale v koncovce. Bylo tam spoustu šancí a střel, v předbrankovém prostoru jsme ale stále málo důrazní. Klukům to pořád říkáme, musíme tam víc chodit. Když nedáme hezké branky, tak si musíme pomoci těmi špinavými,“ řekl za domácí lavičku Marek Zadina. „Teď nám to nelepí, nedáváme víc branek. Od toho se musíme odrazit a chodit si pro góly, aby se to otočilo. Své šance neproměňujeme, pak dostaneme gól ze dvou střel. To je těžké na psychiku hráčů,“ dodal.

HC Oceláři Třinec – HC Bílí Tygři Liberec 2:4 (1:2, 0:0, 1:2)

Branky a nahrávky: 13. O. Kovařčík (M. Doudera), 59. M. Kovařčík (A. Nestrašil, Kundrátek) – 4. Ordoš (Derner, M. Zachar), 9. Rychlovský (Melancon, L. Šmíd), 58. Birner (L. Šmíd), 60. M. Zachar. Rozhodčí: Hradil, T. Veselý – L. Kajínek, Axman. Vyloučení: 2:2. Využití: 1:1. V oslabení: 0:0. Diváci: 3 158.

Třinec: Marek Mazanec (Kacetl) – M. Adámek, M. Doudera, Kundrátek, D. Musil, Teper, Zahradníček, Jaroměřský – Martin Růžička (A), P. Vrána (C), Hrehorčák – Svačina, A. Nestrašil, Kofroň – O. Kovařčík, M. Kovařčík, Chmielewski – Dravecký (A), Komorski, Bakoš.