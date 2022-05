Sedmapadesátiletý zkušený Zdeněk Moták, rodák z Ostravy, vedl v minulosti Vítkovice, působil i ve Spartě a v posledních pěti sezonách šéfoval střídačce Olomouce. Jako asistent byl také u reprezentací do 18 a 20 let.

„Po skončení nynějšího trenérského štábu jsme hledali vhodné nástupce. Děkuji Zdeňku Motákovi a Vladimíru Országhovi, že do toho šli, protože po těch úspěších není jednoduché na to navázat. Bude to těžká role. Mají můj obdiv, že se do toho vůbec pustili,“ uvedl sportovní ředitel klubu Jan Peterek.

Prozradil, co vedlo zrovna k této volbě. „Diskuse z mého pohledu byly plamenné, protože jsme to řešili v úzkém kruhu vedení. Byly tu různé varianty. Pro Zdeňka nás vedla jeho zkušenost, rozvaha, s jakou přistupuje k různým problémům a v Olomouci byla vidět za ním práce, která se nám líbila. Stejně tak rozhovory v médiích a jeho aura,“ vysvětlil Peterek s tím, že padlo i doporučení ze strany bývalého hráče

Konkrétně zmínil někdejšího útočníka Zbyňka Irgla. „Nemohl si ho vynachválit. Byl jedním z členů mozaiky při rozhodování. Dobrozdání jsme měli i od jeho okolí,“ pokračoval Jan Peterek.

Zajímavý poznatek přidal viceprezident klubu Jan Czudek. „V mém hledáčku byl pan Moták už v roce 2011, kdy jsme proti sobě hráli finále. V té době ještě s panem Markem (tehdejším sportovním ředitelem Třince) jsme říkali, že by to mohla být v budoucnu zajímavá alternativa k nám. Trvalo to 11 let, ale jsem rád, že se to podařilo,“ doplnil.

A co Vladimír Országh? „Bývalý hráč, který prošel i NHL, jeho plusy jsou, že je mladý, perspektivní, byl také hlavním trenérem, chce pracovat a zdokonalovat se. Má nové metody i z NHL, neskutečně vybavený je i jazykově. Všechny tyto atributy hrály pro něj. Věřím, že ta dvojice bude fungovat," prozradil Jan Peterek.

Sám Zdeněk Moták si příležitosti váží. „Přicházím s obrovským respektem a pokorou k práci celé organizace. Mohu nabídnout maximální a poctivou práci, fair-play ke všem, aby naděje a nároky byly naplněny,“ prohlásil trenér.

Třinecký mistrovský kádr zaznamenal několik změn. Skončili dva stěžejní obránci Tomáš Kundrátek a David Musil, odchází bratři Kovařčíkové a David Konfroň. Naopak přichází Dan Voženílek, z partnerského Frýdku-Místku Alan Łyszczarczyk a klub se domluvil s mladým talentovaným lotyšským obráncem Kärlisem Čukstem, který zabojuje o sestavu.

Oceláři pak prodloužili spolupráci s oporami Markem Daněm, Vladimírem Draveckým, Aronem Chmielewským, Milošem Romanem a Patrikem Hrehorčákem. Do přípravy by pak klub chtěl zapojit dorostence Marka Ročáka, který na konci května oslaví sedmnácté narozeniny.