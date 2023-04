Předčasné finále. I takto se mluví o střetu hokejistů Pardubic a Třince již o kolo dřív. Teoreticky, proč ne? Střetávají se suverénní vítěz základní části extraligy proti celku, který třikrát za sebou vyhrál mistrovský titul. A podstatná část kádru byla u toho. „Jestli předčasné finále si netroufám říci, ale doufám, že to bude ozdoba semifinále,“ uvedl trenér Ocelářů Zdeněk Moták.

HC Oceláři Třinec - HC Sparta Praha 5:1 (Extraliga - 6. čtvrtfinále play-off, 28. 3. 2023) | Foto: Petr Rubal

Slezané sice prožili rozporuplnou základní část, kterou zakončili až šestí, ale s nástupem play off se rozjeli. Po Litvínovu (3:0) a Spartě (4:2) ale před nimi stojí ještě větší výzva. Pardubické Dynamo, do něhož se nebojí pumpovat nemalé finance miliardář Petr Dědek, se svými ambicemi netají.

„Soupeř je kvalitní na všech postech i formacích. Počínaje brankářem přes obranné dvojice a útočné trojice. A musíme brát v potaz, že vyhrál základní část. Je to největší favorit soutěže,“ uznal Zdeněk Moták.

Hrdina Ocelářů Kacetl po vyřazení Sparty: Bez kluků bych to nezvládl

Pardubice v prvním kole v nejkratším čase vyřadily Olomouc, byť jednotlivé duely – zejména na Hané – byly velmi vyrovnané. Moták tak čerpal i z poznatků svého bývalého klubu a nyní šéfa jejich lavičky Jana Tomajka. „Samozřejmě, že jsem mu volal. Dokázal poradit a doufám, že ty jeho rady k něčemu budou,“ zmínil Moták.

Zajímavý střet to může být pro asistenta trenéra Marka Zadinu, či obránce Davida Musila, kteří byli v Třinci u všech úspěchů pod Václavem Varaďou, nyní jsou však v pardubických službách. Nebo pro Daniela Voženílka, který je naopak rodákem i odchovancem klubu s východu Čech.

Oceláři vrátili Spartě úder, rozhodl Voženílek. Vyrovnaná série míří do Třince

„Začínal jsem tam, prožíval jejich úspěchy, a jako malý jsem chtěl vždy za ně hrát, ale už uplynula nějaká doba, kdy tam nehraji ani nežiji. Samozřejmě se přijdou podívat příbuzní a těším se na to, ale že by to bylo něco jiného, než proti Spartě, to úplně ne,“ vyloučil sedmadvacetiletý útočník.

Do extraligy nakoukl v sezoně 2013/14, kdy v kádru byli členové současného týmu Patrik Poulíček, Jan Kolář, Tomáš Zohorna, Lukáš Radil, nebo Petr Kousal. „Kluky jsem obdivoval. Vyhráli dva tituly a dost nám je v mládeži podsouvali. Byl to takový úspěšný produkt pardubického hokeje. I třeba Honza Buchtele, nebo Dan Rákos,“ vyjmenoval Daniel Voženílek.

Sparta a O2 Aréna? Dám si kolo do sauny, říká gólman Ocelářů. Syn ho poznává

Zatímco Východočeši si užívali dostatku volna, Oceláři ukončili čtvrtfinále až v úterý. A v neděli jdou do akce znovu. Bude v této sérii víc odpočatost, nebo rozehranost?