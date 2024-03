/DVOJROZHOVOR/ Kdo bude chytat? Když se ve čtvrtek dopoledne sjeli novináři v třinecké Werk Aréně na rozhovory před čtvrtfinálovou sérií play off proti Českým Budějovicím, věděl odpověď na tuto otázku jen trenér Zdeněk Moták a jeho kolegové, asistent Vladimír Országh s trenérem gólmanů Jaroslavem Kamešem. Touto dobou už znají verdikt i hlavní aktéři Ondřej Kacetl s Markem Mazancem.

Že by si z nejistoty dělali velkou hlavu? V žádném případě. U dvojrozhovoru se sešli v dobré náladě. „Všichni vědí, co nás čeká. Makají naplno a soustředí se na to, co přijde. V neděli to vypukne a jdeme všichni za tím jedním, abychom šli krok za krokem,“ pronesl mimo jiné Ondřej Kacetl.

V posledních letech obvyklé téma, kdo z vás play off začne?

Mazanec: „Nějaký gólman.“

A trenéři vám už tu informaci dali?

Kacetl: „Ne.“

Mazanec: „Ne, já jsem napnutý jak na kšandě.“ (usmívá se)

Kacetl: „Čekáme na ceremoniál.“ (zasměje se)

Mazanec: „Přesně, ceremoniál, kdy to budou trenéři oznamovat. Budou konfety.“

Vedle stojící Zdeněk Moták: „Aby někdo nežádal opakování ceremoniálu.“

Kacetl: „To se může stát.“

A co až budete vědět, kdo tam půjde…

Mazanec: „Tak vám to stejně neřekneme.“

Připravujete se nějak speciálně?

Kacetl: „Každý tým i soupeř se připravuje. My se podíváme na přesilovky, jací tam jsou hráči, kam střílijou…“

Mazanec: „Střílí, ne střílijou.“

Kacetl: „Každý to řekne po svým. Asi tak.“

Loni jste museli přes předkolo, teď jste měli na přípravu víc času. Jak jste „volno“ užívali?

Mazanec: „Pověnovali jsme se rodinám, udělali volno. Koukli se na nějaký hokej, na předkola, popleskali jsme se, že to tentokrát nemusíme hrát my. A hlavně jsme se připravovali na to, co nás čeká.“

Kacetl: „Přesně tak. Hlavně jsme byli rádi, že předkolo nehrajeme, loni to bylo náročné, tak jsme byli rádi, že jsme si deset dní od hokeje mohli odpočinout.“

Říkali si, kdo by mohl vyjít? Koho jste si přáli?

Mazanec: „Nikdo si nepřeje nic, když to chcete vyhrát, musíte porazit všechny. Je jedno, kdo na vás přijde.“

Takže pátý titul je…

Mazanec: „Je ve hvězdách.“

Kacetl: „Přesně tak. Loni se to ukázalo, že ať přijde kdokoliv, musíte je porazit. Přišli na nás dva nejsilnější týmy a muselo se je porazit. Musíme porazit všechny.“

V čem jsou Budějovice nepříjemné, na co si musíte dávat pozor?

Mazanec: „Co mají za hráče asi všichni vědí ze soupisek. Gulaš, Pecháček (Pech), šikovní kluci, Kondelík před bránou. Nebude to nic lehkého.“

Kacetl: „Kvalitní zkušené mužstvo. Mají zkušené hráče, dobrou přesilovku. Musíme se na ně připravit po všech stránkách a dávat si pozor na určité hráče.“

Na které a proč?

Kacetl: „Guli. Kondelík je nepříjemný před bránou. Pecháček šikovný, je tam Harris, Ordoš. Není to vůbec lehký soupeř.“

A ještě mají Milana Douderu, který v Třinci hrával. Co k němu říci? Potkali jste se tu, máte spolu titul.

Mazanec: „Je to obránce, který nedělá moc chyb. Musíme ho donutit, aby je dělal.“

Kacetl: „Milan taky ví, jak to funguje v play off, umí se na to naladit. Řekl bych, že si taky najde svůj play off mód. Nechce se s nikým moc bavit, je takový zavřený. Jak říkal Mazi, je potřeba ho rozhodit, aby dělal chyby a my toho musíme využít.“

V čem je nepříjemný?

Kacetl: „Pro gólmana tím, že si dokáže sjet někdy až k bráně a podpořit útok. Jinak je to výborný defenzivní obránce.“

Jak se vlastně dá rozhodit?

Kacetl: „Asi jako každého hráče ho trošku popíchnout. Nechci říci, že ne fair play, ale pošťouchnout, trošičku poseknout.“

Mazanec: „Dohrávat, furt jít po něm. Každý udělá chybu, když je na něj vyvíjen tlak.“

Když byla řeč o vás, jak to vlastně mezi sebou máte?

Mazanec: „Normálně si navzájem tupíme brusle. Takové standardní postupy. Nařezáme si tkaničky, hokejky…“

Kacetl: „Ty už žádné nože nemáš.“

Mazanec: „Připravení jsme oba, čekáme na pokyn trenéra. Bude chytat jeden, druhý bude připravený a držíme si palce, že Káco?“

Kacetl: „Oba uděláme maximum pro tým, abychom šli dál a je jedno, kdo tam bude. Jdeme všichni za stejným cílem.“

Je to klišé, ale rozhodující bude znovu týmovost a semknutí celé party?

Mazanec: „O ničem jiném to není.“

Kacetl: „Přesně tak. Musíme makat jako tým, tady nehrají jednotlivci.“

Jak moc bude chybět obránce Jakub Jeřábek?

Mazanec: „Ztráta obrovská, chybět bude. Je to konstruktivní obránce, který umí skvěle hrát i defenzivně, ztráta je to velká.“

Kacetl: „Jeden z nejkvalitnějších beků, které máme, takže obrovská ztráta. Zase je to velká příležitost pro další obránce, aby tu roli po něm vzali.“

Do pozitivna se dá otočit, že budete hrát i za něj? Byli jste za ním v nemocnici, jste v kontaktu…

Mazanec: „My jsme za ním v nemocnici tak často, že už ho to i štve. Říkal, že chce mít taky klid, už sem nelezte. (směje se) Je to tak, týmovost se i v tomto zase ukáže.“

Jaká s ním je spolupráce na ledě?

Mazanec: „Příkladná. Poslechneme si rádi jeho, on si poslechne nás a něco z toho vyvodíme. Ani ne tak na ledě, řekneme si to před zápasy a všichni jsme tak chytří, že to pak na ledě uděláme.“

Třinec vyhrál čtyřikrát za sebou, přesto jsou největšími favority Pardubice a Sparta. Je pro vás výhodou, že útočíte ze závětří?

Kacetl: „Na jedné straně to tak může být, ale na druhou jsou tady čtyři tituly za sebou. Všichni budou proti nám, budou se chtít ukázat a vzít nám možnost vzít pátý titul. Má to dvě strany mince.“

Mazanec: „Na minulost bych se neohlížel, každá sezona je specifická, je tady úplně nová a zase jedeme odznova.“

Pětkrát vyhrál jen Vsetín, máte na to nějakou vzpomínku?

Mazanec: „Mně bylo asi deset v té době. Jen si pamatuju, jak byly sestřihy play off a byl tam pořád jen Vsetín, jak zvedá poháry. Říkal jsem si, ty jo, to není možný! Ale vidíme, že reálné to je, proč bychom to nemohli my napodobit.“

Kacetl: „Nebylo by to vůbec špatné. Já v té době začínal s hokejem, ale jak říkal Mazi. Byl tam jen Vsetín, jednou Sparta. Bylo by to krásné, kdybychom historii mohli psát také.“